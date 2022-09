Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Uma foto prática da caixa de varejo do Google Pixel Watch apareceu online.

Alegadamente tirada dentro de um "centro de distribuição", ela mostra que o dispositivo poderia estar disponível mais cedo do que muitos esperam. Foi sugerido que as pré-encomendas serão abertas no momento em que o evento Made by Google terminar no dia 6 de outubro, mas esta descoberta sugere que ele estará à venda imediatamente.

Originalmente publicado pelo usuário Reddit @xXavi3rx e depois tweeted por Ian Zelbo, a imagem também confirma algo que antes era apenas um rumor - que o Pixel Watch irá exibir alguns recursos de rastreamento de saúde Fitbit.

Alguém encontrou um Pixel Watch em Target pic.twitter.com/QpjfhyLUBQ- Ian Zelbo (@ianzelbo) 26 de setembro de 2022

Fora isso, pouco mais há para se colher dele. Afinal de contas, o próprio Google lançou fotos e vídeos oficiais de seu primeiro relógio inteligente interno de quase todos os ângulos.

Aprendemos também o que acreditamos ser seu preço nos EUA.

O Google alegadamente cobrará $350 por uma versão Wi-Fi do Pixel Watch, com uma edição LTE disponível por $400.

Diz-se que as opções de cores são preto/obsidiano, ouro/hazel, e prata/chalk. O design será o mesmo, não importa o modelo, diz-se.

Escrito por Rik Henderson.