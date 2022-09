O vídeo oficial do Google Pixel Watch mostra-o de todos os ângulos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Antes do evento de lançamento de seu produto em 6 de outubro, o Google publicou um vídeo mostrando seu primeiro relógio inteligente interno de quase todos os ângulos imagináveis.

O Google Pixel Watch será apresentado oficialmente durante a apresentação do Made by Google, mas não temos certeza do que mais restará para revelar.

Você pode assistir ao trailer do vídeo acima, que mostra a forma como as correias se fixam ao dispositivo, múltiplas faces do relógio e diferentes opções de cores.

Há uma simplicidade em seu design que pensamos que será saboreada por muitos. Espera-se que o Pixel Watch esteja disponível para pré-encomenda assim que o evento terminar naquela quinta-feira.

Naturalmente, o novo relógio ostentará a última versão do próprio Wear OS do Google. Ele provavelmente terá a funcionalidade Fitbit, considerando que o Google também adquiriu essa marca no ano passado.

O Pixel Watch foi provocado durante o Google I/O em maio e, desde então, rumores têm sugerido que ele poderia ser alimentado por um chipset Exynos, considerando que a Samsung tem sido um parceiro importante no desenvolvimento do sistema operacional renovado.

As especulações também sugerem que o preço começará em torno de $350 (£312) com uma opção LTE também vindo, com preço em torno de $400.

Vamos ter certeza disso no evento Made by Google em 6 de outubro.

