Google Pixel Watch preço vazou junto com as opções de cores

(Pocket-lint) - O próprio smartwatch caseiro do Google ficou preso no reino dos rumores e especulações até que a própria empresa provocou o produto em sua conferência anual de E/S no início do ano.

Embora não tenhamos descoberto absolutamente tudo sobre o relógio, tivemos um vislumbre suficientemente completo de que pelo menos sabemos quais características ele terá, e como será.

Agora, graças a um novo vazamento, também sabemos qual será o preço a ser fixado.

Um relatório da 9to5Google - com informações de fontes do varejo - diz que o relógio será de $349,99 nos EUA para o modelo Wi-Fi/Bluetooth e $399,99 para a versão celular/LTE.

Diz-se também que cada modelo virá em três cores também. Ambos estarão disponíveis com uma caixa preta e faixa obsidiana e uma caixa dourada com uma faixa aveludada. Ambos também virão com uma versão em caixa prateada, mas com uma alça na cor giz no modelo Wi-Fi/Bluetooth e uma alça na cor cinza/carvão no LTE.

Estas, é claro, são apenas as configurações padrão que serão oferecidas pelos varejistas. O Google deve lançar uma série de estilos e cores de bandas adicionais, como a maioria dos outros fabricantes de relógios inteligentes.

A estes preços, no entanto, está se posicionando como concorrência ao mais estabelecido Galaxy Watch 5, que na verdade é mais barato nos EUA do que o Pixel Watch é esperado.

O Google então estará confiando no apelo de ser "O Relógio Pixel", além de seu design arredondado e características únicas de software para oferecer um desafio à outra concorrência de preço semelhante e mais barata.

