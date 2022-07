O Flagship TicWatch poderia ser o próximo com o novo Wear OS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo relógio a receber o esquivo sistema operacional de terceira geração do Google pode ser um carro-chefe TicWatch.

Se isso se confirmar, ele se juntará ao novo Montblanc Summit e ao Samsung Galaxy Watch 4 como os dispositivos selecionados com o Wear OS 3.

Naturalmente, também esperamos que o sistema operacional seja incluído no próximo smartwatch do Google, juntamente com os mais recentes dispositivos da Samsung e da Fossil.

A notícia chega depois que um e-mail foi compartilhado no Reddit, no qual Mobvoi está procurando por revisores para um modelo TicWatch que está por vir.

Na mensagem, cinco características principais são citadas:

Uma bateria de longa duração Pagamentos NFC compatíveis com o Google Pay IP68 à prova d'água, GPS, alto-falante e microfone Nova detecção IHB/AFiB e avaliação de fadiga Design premium aprimorado, modelo emblemático

O modelo atual do carro-chefe Wear OS é o TicWatch Pro 3, que oferece 72 horas de vida útil da bateria no "Modo Inteligente". Portanto, podemos esperar que o novo modelo atenda, se não exceder, esta duração.

Enquanto isso, a inclusão dos pagamentos do Google Pay NFC indica que ele será um dispositivo Wear OS.

O "design premium melhorado" indica que a estética será iterativa, ao invés de uma abordagem completamente nova.

Isto significa que estamos esperando um relógio bastante grande e volumoso com dois botões laterais, como tem sido a norma para os dispositivos TicWatch Pro.

Escrito por Luke Baker.