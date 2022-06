Wear OS poderá em breve obter o melhor recurso do Google Fast Pair

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google está preparando uma atualização para o Wear OS que permitirá aos smartwatches alimentados pelo Google tirar proveito da maior conveniência do Fast Pair: conectar-se aos fones de ouvido que você já emparelhou com seu telefone Android.

Um changelog publicado pelo Google e descoberto por 9to5Google.com diz o seguinte:

"[Wear OS] Fast Pair on Wear OS para permitir que fones de ouvido previamente emparelhados sejam descobertos e conectados a objetos de uso[5].

- [5] Disponível através dos serviços Google Play v22.24 atualizados em 24/06/2022".

Assim como os AirPods da Apple com o iPhone, a funcionalidade Fast Pair não só lhe permite emparelhar rápida e facilmente fones de ouvido compatíveis de seu telefone, mas também os salva em sua conta Google, e os torna acessíveis a partir de outros dispositivos Android sem a necessidade de repará-los novamente.

Com esta funcionalidade chegando ao Wear OS smartwatches, significa que quando você emparelhar alguns fones de ouvido com seu telefone Android, eles estarão logados em sua conta e imediatamente disponíveis para serem conectados a partir de seu relógio Wear OS. Você não terá que passar por nenhum processo incômodo para emparelhar seus fones de ouvido com seu relógio.

Fast Pair é algo que o Google vem desenvolvendo e melhorando ao longo dos últimos anos, e não é apenas um recurso para que fones de ouvido sejam rapidamente emparelhados com seus dispositivos.

Ele também foi incorporado em artigos de uso para torná-los mais fáceis de emparelhar com seu telefone Android, e também significa que você pode então encontrar dispositivos perdidos usando o serviço Find My Device do Google através do Google Search.

O Google também tem construído o serviço para que funcione em aparelhos Android/Google TV, Chromebooks e até mesmo dispositivos inteligentes habilitados para Matter, tornando a conexão e o acesso a dispositivos inteligentes IoT e artigos de uso mais conveniente do que nunca.

Escrito por Cam Bunton.