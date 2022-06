Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google oferecerá pelo menos sete tipos diferentes de correias ao lado do lançamento do Pixel Watch.

Incluindo o estilo de silicone mostrado durante o anúncio de I/O da empresa, pensa-se que o Google está trabalhando em vários estilos de bandas para o próximo smartwatch.

De acordo com o relatório, veremos dois tipos de bandas de couro, uma pulseira de link, uma alça de tecido e uma banda de silicone. Reminiscente do Apple Watch, o Google também está preparado para oferecer uma pulseira no estilo Milanese-style, bem como uma banda extensível semelhante ao Apple's Solo Loop.

Ainda não está claro se todos estes tipos chegarão ao lançamento ainda este ano - ou mesmo se serão acessórios do Google ou feitos por terceiros. No entanto, parece que bandas de alta gama (como a banda milanesa) estarão disponíveis nas mesmas cores que as caixas oferecidas do relógio em si - prata, preto e ouro.

Os pontos mais finos do relógio Pixel ainda são desconhecidos, é claro, mas o teaser compartilhado de volta (mostrado acima) ilustrou, pelo menos, como os usuários podem trocar as correias no relógio smartwatch.

Embora também não totalmente claro, parecendo um pouco mais complicado do que o que está disponível em um dispositivo rival como o Relógio Apple, as tiras parecem deslizar em um conector antes que a caixa do relógio seja necessária para incliná-lo e travá-lo todo no lugar.

Seja qual for a caixa, o potencial para dezenas de combinações de caixa e pulseira no dispositivo é certamente intrigante - e um movimento que diria que é essencial se o Google vai tentar seriamente comer a participação da Apple no mercado.

Naturalmente, outro fator na aceitação de várias correias dos usuários é se o Google mexe com o mecanismo de banda ou o tamanho entre gerações do smartwatch. No entanto, isso é um problema para outro dia.

Por enquanto, estaremos atentos a qualquer outro detalhe relativo ao relógio Pixel.

Escrito por Conor Allison.