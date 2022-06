Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O muito esperado Google Pixel Watch será lançado com seu próprio aplicativo, juntamente com o conhecido aplicativo Wear OS, de acordo com um relatório da 9to5Google.

Depois de pesquisar a última versão beta do Google Play Services, a equipe conseguiu descobrir uma página de configurações para "Smart Unlock" - um recurso que permite desbloquear automaticamente seu telefone Android, quando seu relógio é desbloqueado, no pulso e perto do telefone.

No início deste ano, o Google anunciou que os dispositivos elegíveis do Wear OS 3 em breve obteriam esta capacidade e muitos presumiram que ele estrearia com o Pixel Watch.

Embora a página de configurações não dê muito, há um aspecto surpreendente, encontrado no texto sob a opção de "Adicionar um dispositivo".

Melhor smartwatch 2022: os melhores wearables Android e iPhone para todos os orçamentos Por Conor Allison · 9 Junho 2022

Aqui diz que você precisará usar o "Google Pixel Watch app" para configurar e conectar seu smartwatch.

Imaginamos que ele será semelhante ao único relógio Wear OS 3 que você pode comprar atualmente, o Samsung Galaxy Watch 4, que também usa seu próprio aplicativo separado.

É difícil dizer exatamente o que o aplicativo Pixel Watch permitirá que você faça, mas, se nada mais, ele fornecerá um material muito necessário para o aplicativo Wear OS com aparência de pneu.

Escrito por Luke Baker.