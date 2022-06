A bateria do Google Pixel Watch durará apenas um dia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muita propaganda em torno do próximo smartwatch do Google, mas WearOS sempre foi um porco de bateria, e não parece que isso esteja mudando tão cedo.

9to5Google relata que o Pixel Watch terá uma capacidade de bateria de pouco menos de 300 mAh. Por contexto, isso fica bem entre o Galaxy Watch 4 e o Fossil Gen 6.

De acordo com o relatório, esta bateria permitirá que a bateria do Pixel Watch dure até um dia por carga - não muito diferente dos outros relógios Wear OS que testamos.

É decepcionante ouvir isso, pois esta é sem dúvida a maior fraqueza da plataforma do Wear OS, e muitos esperavam que o lançamento da primeira versão do Google mudasse isso.

Também é sugerido que o Pixel Watch também não irá cobrar particularmente rápido. Estima-se que seja semelhante ao Galaxy Watch 4, que leva cerca de 110 minutos para ser carregado.

Isto não está nem perto da velocidade do Apple Watch, que oferece zero a 80% em 45 minutos, ou do Fossil Gen 6, que leva cerca de meia hora para fazer o mesmo.

Portanto, quando se trata de desempenho de bateria, são notícias decepcionantes em todas as frentes, mas, é claro, tudo isso são apenas rumores nesta fase. Esperamos ver melhorias antes do lançamento oficial.

Os melhores relógios inteligentes de 2022: Futuras roupas de pulso para Por Britta O'Boyle · 1 Junho 2022

Há também toda possibilidade de que estas estimativas sejam conservadoras, mas não estaremos esperando por um milagroso relógio inteligente Wear OS de vários dias.

Escrito por Luke Baker.