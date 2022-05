Pixel Watch para vir com uma grande RAM para um relógio inteligente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo Pixel Watch do Google está programado para impulsionar o Wear OS com especificações que nenhum smartwatch rodando o sistema operacional ainda foi capaz de igualar, de acordo com novos relatórios.

Embora a quantidade exata de RAM que o relógio terá não tenha sido esclarecida, 9to5Google informa que será uma atualização do 1,5GB que alimenta o Samsung Galaxy Watch 4.

Enquanto algo como 2GB de RAM não soaria muito como parte de um smartphone, no mundo dos relógios seria uma quantidade bastante sólida.

Da mesma forma, o relógio aparentemente rodará o Exynos 9110, um chipset construído pela Samsung, em vez de uma versão menor da própria plataforma Tensor do Google. O relógio terá um co-processador para lidar com tarefas de fundo como algumas de seu rastreamento.

Finalmente, o relatório indica que o relógio terá uma generosa memória de 32GB para o armazenamento de músicas e aplicativos, algo que será uma grande ajuda para aqueles que procuram ouvir música sem precisar de seu telefone ou sinal completo para o streaming.

Se estas especificações se revelarem precisas levará algum tempo para serem confirmadas, é claro - são apenas rumores nesta fase, e podem muito bem ser desmentidos quando o Google eventualmente entrar em mais detalhes sobre o relógio no final deste ano.

Escrito por Max Freeman-Mills.