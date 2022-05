Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google revelou oficialmente o Pixel Watch, o primeiro smartwatch da empresa.

O anúncio segue anos de especulações a respeito da marca Google wearable, com muitos vazamentos recentes também sugerindo o design, especificações e características do dispositivo.

Agora, finalmente está aqui, apresentando uma face circular do relógio, uma experiência de monitoramento de saúde alimentada pelo Fitbit e o conjunto completo de aplicativos Google, tais como Mapas, Carteira, Home e Assistente.

Naturalmente, o software é impulsionado pela última versão do sistema operacional Wear do Google, que foi reformulado no ano passado e lançado pela primeira vez no Samsung Galaxy Watch 4.

O Google indica que o smartwatch estará à venda no outono de 2022, embora ainda não esteja claro quanto custará.

Google

Há também muitos outros detalhes que o Google não esclareceu durante o anúncio de E/S, tais como se o relógio será somente para Android e fechado para usuários iOS, se mais acabamentos estarão disponíveis, e quanto tempo podemos esperar que ele dure de uma única carga.

Entretanto, esperamos que mais detalhes surjam nas próximas semanas e meses, portanto, fique atento.

Escrito por Conor Allison. Edição por Chris Hall.