O Google Pixel Watch poderia vir em três modelos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O relógio inteligente da marca Pixel do Google tem sido divulgado há anos, mas a especulação aumentou significativamente recentemente, com o aparecimento não só de imagens reais do dispositivo, mas também de imagens do relógio Pixel em um pulso que aparece.

O último relatório sobre o Pixel Watch vem na forma de certificação Bluetooth - algo que todos os dispositivos que oferecem Bluetooth têm que passar antes do lançamento.

A lista apareceu no Bluetooth Special Interest Group (SIG) e se refere a um dispositivo chamado BT Wearable Design-Controller Subsystem, que se pensa ser o Relógio Pixel. A lista menciona três modelos - GWT9R, GBZ4S e GQF4C - embora não esteja claro atualmente se esses três modelos são simplesmente bandas celulares diferentes, por exemplo, ou se eles se referem a modelos diferentes com características e tamanhos diferentes.

Em termos de certificações, o Google também enviou recentemente o nome Pixel Watch ao Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA, de modo que as provas para o smartwatch estão certamente se acumulando. Embora nada oficial ainda tenha sido dito, espera-se que o Google Pixel Watch possa ver um anúncio no Google I/O, que começa no dia 11 de maio.

Com base nas imagens vazadas do dispositivo, o Pixel Watch terá um design redondo e minimalista com um sensor de freqüência cardíaca na parte traseira e uma coroa no centro da borda direita. Espera-se que ele execute o software Wear OS 3, desenvolvido pela Google e Samsung. Você pode ler todos os rumores do Pixel Watch em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.