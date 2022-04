Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você precisar de mais evidências de que o Google poderá anunciar um relógio inteligente na E/S no próximo mês, o Pixel Watch vazou on-line novamente. As imagens do vestigial surgiram pela primeira vez há dois dias.

Nas últimas fotografias do mundo real, da Reddit tagtech414, você pode ver o Pixel Watch no pulso de alguém. Este mesmo Redditor compartilhou o conjunto anterior de imagens de vazamento (via 9to5Google). Nelas, você pode ver a parte de trás do relógio - inclusive sem uma pulseira presa. O dispositivo nunca é fotografado inicializado, mas você tem uma noção de seu design e tamanho em todas as imagens.

O Redditor disse que a pulseira é "uma espécie de dor para prender na primeira vez". É uma alça de 20m que é "um silicone macio com boa flexibilidade e não parece mostrar muito mal as impressões digitais/óleo". Além da alça, o Redditor elogiou o relógio e seu nível de conforto, dizendo que "parece que ele nem está lá" e que a "coroa não me enfia na parte de trás da mão ao dobrar o pulso para trás ou digitar".

Tenha em mente que o Redditor tagtech414 afirmou em seus postos Reddit que um amigo encontrou o relógio em um bar e o deu a eles. A correia e o relógio foram "empacotados separadamente" e o amigo "esqueceu de trazê-los".

Para mais imagens do relógio Pixel, veja a galeria Imgur do Redditor.

O Google ainda não anunciou oficialmente (ou nomeou) o Pixel Watch, mas há anos que se fala dele e atualmente espera-se que estreie no Google I/O em maio (quando o Google provavelmente anunciará também o Android 13).

Escrito por Maggie Tillman.