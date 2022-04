O Pixel Watch do Google quebra a capa em fotos do mundo real

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma amostra de pré-produção do que se pensa ser o próximo Pixel Watch do Google foi deixada em um restaurante, encontrando seu caminho para o mundo real para que todos possam ver.

Em um movimento que faz lembrar quando o iPhone 4 foi deixado em um bar em 2010, a descoberta do Pixel Watch colocou um monte de línguas abanando.

Antes de mais nada, o hardware parece ser o mesmo que as imagens anteriormente vazadas que foram compartilhadas em 2021. É um relógio redondo com um design minimalista e elegante, com uma coroa no lado direito.

Parece ter vidro abobadado e é um desenho sem luneta. Com isso queremos dizer que não há caixa volumosa ou luneta de relógio tradicional - mas ainda há uma ligeira moldura ao redor da área visível da tela. Nesse sentido, é muito parecido com o Relógio Apple, mas redondo.

O outro detalhe interessante é que ele parece usar alças proprietárias que se prendem ao lado da caixa, novamente como o Relógio Apple. Isso sugere que é improvável que seja compatível com as tiras convencionais - o Google provavelmente quer vender a você uma gama de tiras em diferentes cores e materiais.

Flanquear a coroa parecem ser dois outros botões que podem permitir a navegação ou outros controles e salvar você de usar o toque para tudo.

Em um dos compartimentos das tiras parece ser um conjunto de pinos de pogo. É um conjunto de quatro pinos, semelhante ao usado pela Garmin. No momento, não está claro o que estes fazem: O Android Central sugere que estes podem fazer parte do protótipo que nunca aparece no modelo de varejo - mas igualmente, esta poderia ser uma opção de conexão física para carregar, talvez como um backup.

Presume-se que o relógio utilizará carga sem fio, muito provavelmente através de um carregador magnético que se prende à parte de trás do relógio. O leaker original do dispositivo iniciou uma linha Reddit que sugere que há uma cintilação de atividade quando um carregador Qi é colocado na parte traseira, mas eles não conseguiram carregá-lo.

Microfones e caixas acústicas podem ser vistos no corpo do relógio e esperamos que o Google Assistant desempenhe um grande papel no uso do relógio - como acontece com outros dispositivos WearOS.

Falando sobre o sistema operacional - como a bateria do relógio agora está descarregada, e não há como carregá-lo, não há detalhes sobre a parte de trabalho do dispositivo. Há uma imagem que mostra um logotipo "G" do Google, mas foi relatado que ele não tinha sistema operacional, então poderia muito bem ser apenas uma amostra de hardware.

Presume-se que o sistema operacional será o WearOS 3, semelhante ao Samsung Galaxy Watch 4.

O sensor de freqüência cardíaca pode ser visto claramente na parte de trás do relógio e o leaker original diz que é uma construção premium, claramente projetada para competir com o Apple Watch. Eles também forneceram uma imagem através do Reddit mostrando os dispositivos lado a lado.

Nas últimas semanas, passamos de uma posição bastante incerta no Relógio Pixel para uma posição onde parece que está prestes a ser lançado. Esperamos que ele receba uma revelação no Google I/O em maio de 2022 - e suspeitamos que haverá muito mais vazamentos chegando.

Clique no link da fonte para obter mais imagens.

Escrito por Chris Hall.