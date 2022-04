Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O primeiro relógio inteligente interno do Google parece ter recebido um nome - um que tem circulado em reportagens da mídia por anos.

Uma nova marca registrada depositada junto ao US Patent and Trademark Office revelou que o primeiro smartwatch do Google será chamado Pixel Watch. Com o arquivamento, primeiro visto por 9to5Google, Google pretende ter a frase "Pixel Watch" marca registrada para smartwatches e acessórios smartwatch: "O registro da marca Pixel Watch destina-se a cobrir as categorias de smartwatches; estojos adaptados para guardar os smartwatches; computadores de uso na natureza dos smartwatches; correias para smartwatch; faixas para smartwatch", diz o arquivo.

A mídia tem se referido ao primeiro "Made by Google" smartwatch como o Relógio Pixel por vários anos. Espera-se até que o Google divulgue ou provoque o Pixel Watch no Google I/O no próximo mês, talvez até destacando algum tipo de integração Fitbit com o Wear OS 3. Há rumores de que o smartwatch custará mais do que um Fitbit e poderá também rivalizar diretamente com o Apple Watch.

Algumas fotos do Relógio Pixel (acima) também apareceram online, mostrando um design premium com uma face circular, luneta fina e lisa, e uma coroa.

O Pocket-lint tem aqui um guia completo sobre os rumores do Pixel Watch. Também temos uma peça no Google I/O, mergulhando mais profundamente em tudo o que você pode esperar e também quando e como assistir à palestra principal do Dia Um online.

Escrito por Maggie Tillman.