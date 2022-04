Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O tão esperado relógio Pixel Watch do Google quebrou mais uma vez a tampa, desta vez na forma de uma imagem facial.

Tendo vazado em forma de renderização algumas vezes nos últimos meses, a imagem parece confirmar que as anteriores renderizações e imagens têm sido bastante precisas.

A imagem mostra as curvas do vidro arredondado e abobadado que, segundo os rumores, se senta em cima do mostrador. Ela também mostra o logotipo Fitbit em uma das complicações abaixo do tempo exibido.

O design certamente o ajudaria a destacar-se dos relógios Wear OS usuais, particularmente porque ele tem apenas um botão/coroa física na borda direita. A imagem foi compartilhada pela primeira vez pelo prolífico (e geralmente preciso) Evan Blass na 91Mobiles.

Embora impressionante, nos preocupa que ter um botão colocado centralmente possa ser um pouco fácil demais para pressionar acidentalmente com a palma da mão, e é uma das razões pelas quais tantos outros fabricantes colocam seus botões mais acima/abaixo na borda.

Com o ícone Fitbit aparecendo, ele também reitera o plano do Google de integrar a experiência de dados de fitness de sua sub-marca e usá-lo em seu primeiro relógio caseiro smartwatch para oferecer um rastreamento completo de fitness e saúde.

Com este vazamento aparecendo agora, juntamente com outras notícias da 9to5Google que a loja online do Google está sendo redesenhada para criar espaço para o novo smartwatch, indica que a empresa está planejando lançar este dispositivo em breve.

Rumores indicam que podemos vê-lo provocado durante I/O 2022 este ano, com um lançamento no varejo previsto para o final do ano.

Escrito por Cam Bunton.