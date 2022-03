Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Google está trabalhando em um smartwatch da marca Pixel e, embora houvesse alguma dúvida sobre se o dispositivo realmente seria lançado, o relatório mais recente sugere que poderemos vê-lo em breve.

O vazador Jon Prosser - que não tem o histórico mais preciso dos vazadores - twittou sua compreensão do cronograma de lançamento do Pixel Watch. De acordo com Prosser, o Pixel Watch será apresentado na conferência de desenvolvedores I/O do Google em maio, juntamente com o anúncio do Google Pixel 6a , antes de ser lançado corretamente em outubro com o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro .

Google I/O '22



Pelo que entendi, o Google anunciará oficialmente o Pixel 6a + "provocando" o Pixel Watch.



O lançamento do Pixel 6a (na maioria dos mercados) foi adiado para 28 de julho.



O Pixel Watch será formalmente anunciado e lançado com o Pixel 7 e 7 Pro em outubro. pic.twitter.com/IwwRX2pZtR — Jon Prosser (@jon_prosser) 24 de março de 2022

Embora Prosser não forneça nenhuma evidência para sua previsão, faria sentido para o Google provocar o Pixel Watch durante a conferência de desenvolvedores do Google I/O, pois daria aos desenvolvedores alguns meses para criar aplicativos para o dispositivo antes do lançamento.

A Apple faz o mesmo com sua conferência de desenvolvedores da WWDC em junho, dando um vislumbre do que esperar de seu software vários meses antes de se tornar publicamente disponível, oferecendo tempo para os desenvolvedores fazerem o que precisam para torná-lo uma boa experiência no momento. lançamento vem por aí.

Atualmente, não há uma palavra oficial sobre se Prosser está correto e veremos o Google Pixel Watch aparecer brevemente em maio, mas você pode ler todos os rumores sobre isso até agora em nosso recurso de resumo. O Google I/O ocorre entre 11 e 12 de maio de 2022.

Escrito por Britta O'Boyle.