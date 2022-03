Vazam as capturas de tela do Google Wear OS 3

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você quiser experimentar o melhor e mais recente sistema operacional de smartwatch do Google , o Wear OS 3 , a única maneira de fazer isso atualmente é com o Samsung Galaxy Watch 4 e o Watch 4 Classic .

Sendo dispositivos Samsung , ambos os relógios têm o One UI 3 da Samsung em camadas na parte superior. Portanto, ainda não tivemos um vislumbre do Wear OS 3.

Agora, graças a algumas capturas de tela vazadas encontradas na listagem de aplicativos complementares do Wear OS na Play Store , finalmente estamos dando uma olhada no sistema operacional em sua forma de estoque.

9to5Google

O bloco do Google Assistant passou por uma grande reformulação que o alinha muito mais com a experiência no Android 12 .

O contador de passos sofreu algumas mudanças e o novo ícone e a paleta de cores sugerem que ele pode estar migrando para o Fitbit em vez da solução atual do Google Fit .

Também vemos um redesenho sutil das notificações de mensagens recebidas, que agora apresentam o avatar do remetente com o ícone do aplicativo e uma breve visualização da conversa.

O Wear OS 3 foi anunciado pela primeira vez no Google I/O no ano passado e deve chegar a smartwatches compatíveis em 2022.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: algumas ofertas ainda estão ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 · O Prime Day 2021 já começou!

Esperamos mais notícias no I/O deste ano, bem como mais informações sobre o próximo Pixel Watch do Google.

Escrito por Luke Baker.