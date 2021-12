Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nós já vimos um monte de rumores sobre o Google altamente antecipado wearable, 's Watch Pixel . O mais recente vem do 9to5Google e sugere que o dispositivo pode ser alimentado por um chip Samsung Exynos e apresentar o Google Assistant de última geração.

Em primeiro lugar, a investigação revela algum código que indica que o Google está inclinado a chamar o dispositivo de Pixel Watch, como há muito se suspeitava. O código descoberto é marcado como 'PIXEL_EXPERIENCE_WATCH' e corresponde às tags usadas para recursos Android exclusivos do dispositivo Pixel , normalmente são marcados como 'PIXEL_EXPERIENCE'.

Em seguida, ele descobriu referências a "Rohan", que é suspeito de ser um codinome associado ao Pixel Watch, de acordo com um relatório do Business Insider . O 9to5Google conseguiu vincular o codinome à adição do Google Assistant de última geração aos dispositivos Wear OS .

Então, qual é o Google Assistente de última geração? É um recurso que vimos exclusivamente em dispositivos Pixel desde o lançamento do Pixel 4 . O recurso processa sua fala diretamente no dispositivo, em vez de em um servidor do Google, resultando em um grande aumento de velocidade para solicitações do Assistente.

No emulador do Wear OS 3 , foram encontrados gráficos relacionados ao Google Assitant. Apresenta uma barra de quatro cores que é familiar aos usuários de dispositivos Pixel quando o Assistente é ativado.

O gráfico mostra um segundo botão no relógio, algo que não existia nas renderizações do Pixel Watch que vazaram até agora.

Para que os recursos de processamento de fala local funcionem, um chip bastante robusto é necessário. A busca por menções de Rohan no código levou a evidências sugerindo que o dispositivo pode ser alimentado por um processador Exynos da Samsung .

O Google e a Samsung têm uma relação de trabalho próxima na linha de smartwatches Galaxy e os chips Google Tensor são em grande parte baseados em Exynos. Portanto, isso não seria muito surpreendente se fosse verdade.

Se o Google decidir integrar parte de seu próprio hardware e mudar a marca dos chips como Google Tensor, ou simplesmente ficar com o Exynos, só o tempo dirá.