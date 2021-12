Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Imagens renderizadas do Pixel Watch parecem ter surgido, seguindo relatórios recentes de que o smartwatch do Google será lançado em 2022 .

O projeto - que tem sido rumores por vários anos - é supostamente codinome Rohan, com o que são imagens de marketing oficial para o dispositivo agora sendo compartilhadas pelo YouTuber Jon Prosser .

Eles compartilham uma semelhança muito forte com as imagens que vazaram do Pixel Watch compartilhadas por Prosser em abril, com o design apresentando uma face redonda, bordas sem moldura e uma caixa de aparência muito fina.

Há vários na coleção, incluindo telas que mostram a integração com o Google Maps, rastreamento de frequência cardíaca e uma chamada telefônica, bem como mostradores de relógio padrão.

Front Page Tech

No entanto, mesmo que essas renderizações apresentem o lendário Pixel Watch - que, também devemos apontar, ainda não é um nome confirmado para o potencial dispositivo feito pelo Google - é bastante improvável que elas se pareçam muito com o produto final.

Não apenas as imagens provavelmente estão um tanto desatualizadas, visto que materiais relacionados vazaram pela primeira vez há quase oito meses, mas também há inconsistências de design em todo o processo.

Um exemplo é o Google Maps, que apresenta um design diferente da versão lançada recentemente no Wear OS 3 para o Samsung Galaxy Watch 4 .

Prosser também tem um histórico bastante vago quando se trata de vazamentos, e é por isso que diríamos que vale a pena polvilhar com um pouco de sal sobre esse último boato.

O tempo dirá, porém, com os sussurros e relatórios do Pixel Watch ganhando força antes de sua chegada potencial - possivelmente já no segundo trimestre.