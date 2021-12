Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O há muito rumores do smartwatch do Google está previsto para ser lançado em 2022.

De acordo com um novo relatório do Insider, o Google está trabalhando em um smartwatch. Ele tem o codinome interno Rohan e está sendo trabalhado pelo grupo de hardware Pixel do Google, que é separado do Fitbit. Lembre-se, o Google comprou o Fitbit por US $ 2,1 bilhões no início deste ano.

Há muito que há rumores de que a empresa está trabalhando em um smartwatch que usará a marca Pixel, mas poucas evidências surgiram na forma de evidências reais. Na verdade, nem mesmo está claro que o Google irá realmente chamar seu smartwatch de "Pixel Watch". Mas é importante notar que o Google, por vários anos, vendeu smartphones "Pixel ", uma marca que tem sido usada em outros produtos, como os fones de ouvido Pixel Buds e laptops Pixelbooks.

No momento, segundo relatos, o relógio do Google deve custar mais do que um Fitbit. Ele vai até competir diretamente com o Apple Watch.

Ele deve ter recursos básicos de rastreamento de condicionamento físico, como contagem de passos e um monitor de freqüência cardíaca. Ele pode até ter integração do Fitbit com o Wear OS , graças a um esforço denominado Nightlight. Lembre-se de que o Google está atualmente trabalhando no Wear OS 3, em parceria com a Samsung.

Google e Samsung estão fundindo a plataforma Tizen com a do Google. Até agora, o Wear OS 3 foi lançado no Galaxy Watch 4. da Samsung. Talvez o relógio do Google, também conhecido como Pixel Watch, execute o Wear OS 3 também.