O Google está lançando uma atualização para smartwatches que não conseguem passar para o Wear OS 3

(Pocket-lint) - O Google detalhou três novas atualizações para smartwatches Wear OS 2 , com Google Pay , Tiles e aplicativos de terceiros em linha para uma leve atualização.

Embora o foco do mundo dos smartwatches esteja firmemente no Samsung Galaxy Watch 4 Series e no lançamento oficial do Wear OS 3, o Google ainda encontrou tempo para oferecer algo para os proprietários existentes.

Conforme descrito no blog de suporte do Google, a atualização será lançada nas próximas semanas para smartwatches que ainda não estão qualificados para a atualização, que, neste estágio, são todos, exceto os novos dispositivos da Samsung.

O Google Pay, para começar, está chegando a 16 novos países - Bélgica, Brasil, Chile, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, Hong Kong, Irlanda, Nova Zelândia, Noruega, Eslováquia, Suécia, Taiwan, Ucrânia e Emirados Árabes Unidos - com mais por vir. O próprio aplicativo também recebeu uma camada de tinta, tornando os cartões salvos maiores e mais fáceis de passar.

O Mensagens do Google também está recebendo uma atualização semelhante. Com a nova atualização, os usuários poderão receber mensagens e responder diretamente sem a necessidade de retirar o telefone, já que o relógio será sincronizado com um telefone Android.

Como sugerido no Google I / O em maio, aplicativos de terceiros e Tiles também estão definidos para algumas melhorias.

O Google sugere que a atualização tornará a descoberta e o download de aplicativos mais fácil por meio do Google Play no Wear OS, e um monte de novos recursos também estão chegando em aplicativos populares. Isso inclui atualizações para Calm, Komoot, Period Tracker, Sleep Cycle, Spotify e Strava.

Este conjunto de aplicativos também verá novos Tiles de terceiros, que são os widgets do Wear OS, que devem ajudar os usuários a receber informações mais rápidas e claras quando levantam o pulso.

Em suma, é uma atualização encorajadora do Google. Como a lista de smartwatches que podem ser atualizados para o Wear OS 3 também não é muito longa, isso de alguma forma ameniza o golpe para os proprietários existentes que não serão capazes de dar o salto.