Qualcomm revela chips "capazes" de suportar Wear OS 3.0

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou uma grande atualização em sua plataforma Wear OS durante sua conferência de desenvolvedores de I / O em maio, revelando que havia feito uma parceria com a Samsung para criar uma plataforma unificada que combinava o melhor do Wear OS com o Tizen OS da Samsung .

Desde a revelação do que é conhecido como Wear OS 3.0, não está claro se os smartwatches existentes que executam o Wear OS veriam a atualização, mas agora a Qualcomm pode ter dado algumas indicações sobre o que podemos esperar.

De acordo com um relatório sobre o XDA Developers , um porta-voz da Qualcomm confirmou que seus chipsets Wear 3100 e Wear 4100 e 4100+ são "capazes" de oferecer suporte à atualização do Wear OS 3.0. O porta-voz se recusou a fornecer mais detalhes.

O porta-voz da Qualcomm disse ao XDA: "Estamos trabalhando com o Google para trazer o Wear OS 3.0 para as plataformas Snapdragon Wear 4100+ e 4100. As plataformas Snapdragon Wear 3100, 4100+ e 4100 são capazes de oferecer suporte ao Wear OS 3.0, mas não discutiremos detalhes específicos Neste momento."

A Fossil já disse que seus dispositivos não receberão a atualização, muitos dos quais rodam no Wear 3100, então a capacidade não significa necessariamente que seu smartwatch verá a atualização.

Por enquanto, não se sabe quando o Google lançará a atualização do Wear OS 3.0, mas espera-se que os rumores do Watch 4 e do Watch Active 3/4 da Samsung executem o software. Você pode ler sobre todos os recursos do Wear OS 3.0 em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.