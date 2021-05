Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os usuários do smartwatch Wear OS estão finalmente obtendo uma maneira de ouvir música offline e podcasts do Spotify, com o recurso detalhado como parte do Google I / O 2021.

O tão aguardado streaming offline não foi disponibilizado na versão mais recente - que viu a Samsung fundir seu software Tizen com o Wear OS - mas o Spotify indicou durante a apresentação I / O que o recurso estava sendo desenvolvido.

Deve permitir que os usuários do Wear deixem seus telefones para trás e ainda aproveitem todos os benefícios de sua conta Spotify vinculada. É algo que está disponível há muito tempo para relógios Samsung e Garmin - e até mesmo para proprietários de relógios Apple, no final de 2020, desde que o iPhone tenha uma conexão com a internet e o relógio esteja em um plano de celular.

Agora, o Wear OS do Google está se atualizando e o suporte para música offline não termina com o Spotify. O YouTube Music, do gigante dos mecanismos de busca, também está recebendo um suporte nativo há muito esperado para a plataforma smartwatch.

E dado que o Google está prometendo que esta nova era do Wear OS, com a ajuda da Samsung, trará desempenho mais rápido, vida útil da bateria mais longa e ferramentas mais fáceis para desenvolvedores de aplicativos, este pode ser o início de atualizações mais frequentes para a plataforma.

“Novas ferramentas, como uma API de Tiles e um editor de design de mostrador de relógio desenvolvido pela Samsung, facilitam o desenvolvimento de novas experiências em wearables”, sugeriu o Google em um post de blog detalhando as novas mudanças.

"Aplicativos novos e reconstruídos de desenvolvedores como Strava, Adidas Running, Bitmoji e muitos outros estão chegando à plataforma."

Dado o quão longe o Google está atualmente atrás da Apple no que se refere ao smartwatch, simplesmente acompanhar os recursos há muito esperados, como o suporte a aplicativos Spotify, é o único lugar para começar.

E embora a perspectiva da unificação do Wear OS e do Tizen seja talvez o desenvolvimento mais empolgante na indústria de smartwatch em meia década, o verdadeiro trabalho para superar o watchOS começa agora - e continuará com os OEMs também procurando implementar a nova iteração.

Volte aqui quando a atualização do Spotify chegar ao Wear OS, pois iremos detalhar exatamente como usá-la.

Escrito por Conor Allison.