Atualização do Google Wear OS: o que há de novo na plataforma unificada?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante o I / O 2021, o Google subiu ao palco para discutir o que acredita ser a próxima evolução da computação móvel: o smartwatch.

Em uma apresentação de oito minutos, ele descreveu a maior atualização do Wear OS de todos os tempos , descrevendo-o como uma "plataforma unificada" possível graças a uma nova parceria com a Samsung, que está efetivamente abandonando seu próprio Tizen OS para ajudar o Google a desenvolver o Wear OS para smartwatches futuros.

O Google disse que se concentrou em três áreas principais ao trabalhar em sua atualização mais recente para o Wear OS. Estes são:

Wear OS x Tizen: construir uma plataforma unificada com a Samsung e tornar mais fácil para os desenvolvedores criar aplicativos Novos recursos e design: Criação de uma experiência totalmente nova para o consumidor, incluindo atualizações para aplicativos do Google Integração do Fitbit: entrega de um serviço de saúde e fitness de classe mundial por meio da mais recente aquisição do Google, o Fitbit

Google

O Google conduziu sua apresentação sobre o novo Wear OS falando primeiro sobre sua parceria com a Samsung, com a qual tem uma longa história de colaboração desde os primeiros dias do Android. Agora, eles estão combinando seus dois sistemas operacionais vestíveis, Wear OS e Tizen, em uma plataforma unificada. O Google disse que o novo sistema operacional será focado em "desempenho mais rápido, maior duração da bateria e uma comunidade de desenvolvedores próspera".

Portanto, o Wear OS deve ser mais rápido e usar menos energia. Mais especificamente, os aplicativos são inicializados 30% mais rápido e as animações e transições agora são "super suaves". O Google disse que também "aproveitou os núcleos de menor potência" para que o Wear OS pudesse executar o sensor de frequência cardíaca continuamente e permitir que você acompanhe melhor sua atividade durante o dia ou o sono durante a noite, ao mesmo tempo em que economiza bateria suficiente para usar no próximo dia.

Finalmente, ao combinar Wear OS e Tizen, o Google disse que os desenvolvedores serão capazes de construir novos aplicativos para a Google Play Store com um único conjunto de APIs. Os usuários, é claro, também poderão aproveitar os aplicativos e serviços do Google como o Google Maps - inclusive no "próximo relógio Samsung Galaxy", provocou o Google.

Google

O Google disse que aprendeu muito sobre wearables nos últimos sete anos, desde que o Wear OS foi lançado e, com isso em mente, construiu uma nova experiência.

Agora, não importa o que você esteja fazendo, o Google disse que você será capaz de acessar atalhos para funções importantes e mudar instantaneamente para outro aplicativo. Digamos que você esteja executando o Strava, você pode simplesmente pressionar duas vezes para alternar para o último aplicativo, Spotify, para colocar uma nova música, e então você pode voltar imediatamente.

Uma das vantagens de usar um relógio por telefone é que ele fornece informações úteis e visíveis que podem ser acessadas facilmente no mostrador do relógio.

Então, o Google está dobrando isso, expandindo sua coleção de Tiles. Graças à nova API de blocos, qualquer desenvolvedor agora pode criar um bloco, dando às pessoas muitas outras maneiras de personalizar seu carrossel de tela inicial. Dizia que você poderia verificar sua próxima reunião, o clima, e depois carregar o Calm Tile para relaxar.

Por fim, o Google está renovando a experiência dos apps wearables por meio do Material Design e recursos expandidos, começando com os apps do Google.

Isso inclui coisas como a navegação passo a passo no Google Maps quando você deixa seu telefone para trás, a capacidade de usar o Google Pay em 37 países ou o download de músicas para ouvir off-line no aplicativo YouTube Music, mesmo sem o seu telefone.

Por último, mas não menos importante, o Google deu as boas-vindas ao mais novo membro da família do Wear: Fitbit. Saúde e condicionamento físico são funções essenciais para vestíveis modernos, e o Fitbit é mundialmente conhecido por seu sistema de rastreamento de condicionamento físico. Como o Google adquiriu o Fitbit, só faz sentido trazer o melhor do Fitbit para o Wear OS e vice-versa.

O Google disse que planeja integrar os recursos mais populares do Fitbit disponíveis aos relógios Wear OS, incluindo a capacidade de monitorar sua saúde ao longo do dia. No futuro, o Fitbit vai até construir "smartwatches premium baseados no Wear" que combinam sua experiência em saúde com os recursos de computação ambiental do Google.

O Google disse que podemos esperar que essas "atualizações" para o Wear OS comecem a ser lançadas no outono / outono de 2021.

Confira a postagem do blog do Google sobre o novo Wear OS para obter mais detalhes. Você também pode assistir ao Google I / O 2021 acima - a seção do Wear OS começa às 1:29.

