O Google reformula o Wear OS com Samsung e Fitbit

(Pocket-lint) - Conforme rumores anteriores, o Google fez uma parceria com a Samsung para produzir um Wear OS completamente redesenhado.

Anunciado durante o discurso de abertura do Google I / O , a nova versão do sistema operacional smartwatch tem uma linguagem de design diferente de antes. Existem novos mostradores de relógio, aplicativos aprimorados e um tema escuro.

"Somos movidos pelo impacto positivo da tecnologia vestível na vida das pessoas e estamos ansiosos para compartilhar nossa nova plataforma unificada com a Samsung", disse o Google em um comunicado em seu site de imprensa.

O novo software foi desenvolvido com a Samsung, utilizando o desenvolvimento e a experiência da empresa coreana com o Tizen. Na verdade, Wear OS e Tizen foram efetivamente combinados para o novo sistema, com o "próximo Samsung Galaxy Watch" confirmado para rodar o novo software quando for lançado no final deste ano.

O novo sistema operacional também utiliza a aquisição do Fitbit do Google para recursos de saúde e condicionamento físico. A funcionalidade do Fitbit agora está incorporada ao sistema operacional do smartwatch.

A Fitbit também criará seus próprios smartwatches baseados no Wear OS daqui para frente.

Em termos de outros recursos, a alternância entre aplicativos e navegação foi aprimorada. Os próprios aplicativos Wear OS do Google também foram aprimorados, incluindo Google Play, Maps e YouTube Music.

Traremos mais informações sobre o novo Wear OS assim que descobrirmos.

Escrito por Rik Henderson.