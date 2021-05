O Google tem uma grande atualização do Wear OS na manga para o I / O 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A conferência de desenvolvedores do Google começa em menos de 24 horas, e antes de sua apresentação principal, a conta oficial do Wear OS no Twitter está trazendo uma grande atualização para a plataforma wearable do Google.

O Wear OS ficou para trás nos últimos anos em comparação ao WatchOS da Apple . Embora tenha recebido novos recursos, como um novo teclado e suporte para blocos de terceiros, ele não teve uma grande mudança de design em pelo menos três anos. Ele também carece de muito suporte de desenvolvedor e aplicativo. Mas isso pode mudar em breve.

Chegou a hora do #GoogleIO.



Junte-se a nós amanhã para ver o que há de novo no Wear OS. pic.twitter.com/ylGiIevTc4 - Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) 17 de maio de 2021

Nos últimos dois anos, o Google adquiriu parte da tecnologia de smartwatch da Fossil em 2019 e também adquiriu o Fitbit em 2020, todos os quais inspiraram esperança de que o Google iria reinivograr o WearOS. Além disso, houve relatos sobre a Samsung até mesmo trocando seu próprio Tizen OS pelo Wear OS para possivelmente três novos relógios .

Também tem havido um ressurgimento de rumores sobre o Google lançar seu próprio Pixel Watch . Embora o WearOS tenha lutado, também não houve um campeão para a plataforma do próprio Google.

Além de uma nova versão do Wear OS, a empresa deve discutir o Android 12 mais um pouco e revelar novos fones de ouvido e talvez até um novo telefone. O Pocket-lint reuniu todos os vazamentos e rumores relativos ao Google I / 0 2021 até agora aqui . Você também pode assistir à transmissão ao vivo de amanhã nessa página.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Chris Hall.