Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google lançou uma contribuição rara de app para o Wear OS , com um teclado atualizado sendo lançado para usuários da plataforma smartwatch.

O teclado - Gboard - já está disponível para Android, iOS, Google e Android TV há algum tempo, e agora o gigante dos buscadores revelou em um post na página de suporte que o aplicativo vai pousar nos pulsos.

Com o objetivo de "mensagens mais rápidas e fáceis", o novo teclado substitui o antigo Teclado do Google e traz uma interface atualizada quando o usuário digita em um smartwatch Wear OS. As teclas apresentam uma distribuição mais uniforme no visor, com cartões de texto preditivo mais dinâmicos também aparecendo na parte superior à medida que o usuário avança por diferentes palavras e letras. Este painel superior oferece um atalho para emojis, números e mensagens de voz também.

Envie mensagens como quiser com o novo Gboard ⌨️ no #WearOSbyGoogle .

Várias maneiras de enviar mensagens, como voz, teclado QWERTY ou gestos

Sugestões e correções aprimoradas

Suporte multilíngue



Veja o que há de novo: https://t.co/RjjtZO23Tv pic.twitter.com/dggR6HxsFc Os próximos smartwatches de 2021: Futuros relógios de pulso para esperar Por Britta O'Boyle · 18 Março 2021 Aqui estão todos os melhores smartwatches pensados para chegar em 2021. 6 de maio de 2021

Depois de escrever uma mensagem, uma nova tela de visualização permite aos usuários editar e revisar, com sugestões também reveladas.

O Gboard, como o Google aponta, apresenta suporte multilíngue para aqueles já disponíveis na plataforma, também, com uma opção disponível na parte inferior do teclado abrindo um menu - algo que os usuários teriam que sair do teclado para encontrar.

Em suma, embora o teclado atualizado seja um passo positivo para a plataforma, também é um passo muito pequeno.

Dito isso, porém, é significativo por algumas razões diferentes. Em primeiro lugar, mostra que o Google não se esqueceu completamente de sua plataforma smartwatch - embora você possa ser perdoado por pensar de outra forma nos últimos anos.

Em segundo lugar, conforme observado na postagem que detalha o Gboard no Wear OS, o Google indica: "Mal podemos esperar para compartilhar o que mais está reservado para o Wear OS by Google em 2021".

Com o Google I / O chegando, espere ouvir mais sobre uma atualização (espero que seja significativa) para a plataforma smartwatch mais cedo ou mais tarde.

Escrito por Conor Allison.