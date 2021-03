Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de meses de vazamentos, especulações e dicas registradas do CEO da OnePlus, Pete Lau, sugerindo que o primeiro smartwatch da empresa seria executado no Google Wear OS , o dispositivo rodará em seu próprio sistema operacional.

Não pela primeira vez, o Google recebeu o equivalente a um obrigado, mas não, obrigado. Primeiro, foi a Samsung. A seguir, Huawei. Agora, parece que as empresas menores seguirão o exemplo.

Em vez de ajustar o Wear OS ao seu gosto, a OnePlus decidiu apostar em si mesma, preparando-se para lançar um dispositivo que os vazamentos sugerem que terá bateria de longa duração, um preço acessível e muitas métricas de rastreamento.

É exatamente o tipo de smartwatch que daria ao Wear OS um impulso muito necessário, mesmo depois de receber pequenos sinais de vida por meio do Oppo Watch e do TicWatch Pro 3.

E embora essa rejeição mais recente naturalmente não nos conte toda a história, ela talvez ilumine alguns dos problemas que o Wear OS continua a ter.

O mais gritante pareceria falta de ambição - ou, pelo menos, foco nas coisas erradas.

Embora a indústria de smartwatches tenha se voltado fortemente para o monitoramento de condicionamento físico e saúde nos últimos anos, lançando dispositivos que rastreiam tudo, desde estresse e recuperação a ritmos cardíacos e pressão arterial, o Google parece bastante satisfeito em fornecer apenas notificações sólidas e suporte a aplicativos de terceiros .

Para o usuário de smartwatch leve, ainda é uma experiência muito confortável. A maioria, porém, deseja uma plataforma de condicionamento físico que tenha mais profundidade do que o Google Fit oferece atualmente e deseja dispositivos que tenham bateria ou recursos mais extensos.

O Google não é o único culpado por isso, é claro, mas ainda tem a responsabilidade de não dar à sua própria plataforma um smartwatch carro-chefe para liderar o caminho. Então, o que vem a seguir?

Bem, felizmente, ele tem um ás muito óbvio na manga.

Com a aquisição da Fitbit , a empresa tem potencial para consertar o que há de errado no Wear OS - rastreamento de condicionamento físico e saúde - e, finalmente, ganhar uma identidade que corresponda ao que muitos consumidores desejam.

No entanto, é mais fácil falar do que fazer, e como o Fitbit é integrado continua sendo a maior questão em torno do Wear OS.

O mais provável, é claro, é que ele pegue a experiência básica do Fitbit e a deixe preencher o vazio - essencialmente sobrecarregando o Google Fit ao colocar os melhores recursos do Fitbit no centro.

Em vez de ser leve e desmotivador, o aplicativo complementar poderia abrigar rastreamento e análise do sono líderes do setor. E em vez de dispositivos com problemas consistentes de precisão de GPS e frequência cardíaca, eles poderiam se tornar muito mais confiáveis para exercícios. Tudo isso também, apoiado pela eficiência de bateria especializada que a Fitbit ganhou quando adquiriu as startups Pebble e Vector.

Ao recuar e permitir que o Fitbit reformule um dos aspectos mais importantes, ele se torna uma proposta infinitamente mais atraente para empresas como OnePlus, Samsung e outras. Ele deixa de ser um sistema operacional também executado para algo que pode finalmente corresponder à experiência equilibrada fornecida pela Apple.

Estamos a apenas alguns meses de distância da aquisição do Fitbit, mesmo recebendo a aprovação, então não é exatamente justo esperar que esse tipo de integração radical tenha sucesso da noite para o dia. Este último episódio, porém, mais uma vez destaca por que foi tão importante para o futuro do Wear OS.

Se o Google conseguir fazer isso, suspeitamos que não haverá mais casos de Wear OS sendo a dama de honra.

Escrito por Conor Allison.