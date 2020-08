Atualização do Wear OS: o Google revela novos recursos no outono

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O sistema operacional do Google para wearables, Wear OS , deve receber uma atualização neste outono, sinalizando que não se esqueceu completamente da plataforma. No entanto, a atualização não é exatamente substancial, apenas oferecendo desempenho e upgrades de interface do usuário, suporte adicionado e um novo aplicativo.

A nova atualização foi projetada para trazer melhorias de CPU e velocidade, incluindo tempos de carregamento até 20 por cento mais rápidos para aplicativos. A empresa também prometeu continuar apoiando "avanços em tecnologia", como os novos chipsets Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e 4100+. "Estamos entusiasmados com os tipos de experiências vestíveis que podem ser ativadas no futuro", explicou o Google.

Como parte da próxima atualização do Wear OS, o Google também apresentará uma IU atualizada com “controles mais intuitivos para gerenciar diferentes modos de relógio e exercícios”. Outros recursos incluem um processo mais fácil para emparelhar relógios Wear OS com seu smartphone e um novo aplicativo de clima que chegará "ainda este ano". O Google disse que o aplicativo servirá previsões de hora em hora e alertas do tempo que você pode ler rapidamente.

O Google ainda não exibiu muitos desses novos recursos do WearOS, embora tenha dado uma prévia de seu próximo aplicativo de clima. A empresa publicou uma postagem no blog para compartilhar algumas imagens, que incorporamos acima, e para detalhar todas as mudanças que ocorrerão no Wear OS.

Escrito por Maggie Tillman.