Como emparelhar e configurar relógios Wear OS com um iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando foi lançada, a plataforma smartwatch do Google - então chamada Android Wear - era compatível apenas com telefones Android. Nos anos seguintes, à medida que é introduzida nos principais dispositivos de marcas de moda, a plataforma se tornou mais multiplataforma para atrair mais compradores.

Com marcas como Fossil , Skagen, Diesel e Michael Kors, todos fabricando relógios Wear OS , fazia sentido abrir isso também para os usuários do iPhone. Neste guia, mostraremos como emparelhar os dois e o que mais você pode ativar para torná-lo uma experiência mais completa.

Seu primeiro passo, como seria de esperar, é baixar o aplicativo Wear OS da App Store para o seu iPhone. Depois de baixado, abra-o e clique no ícone Iniciar configuração no aplicativo no seu telefone.

Antes de emparelhar, você precisa concordar com alguns termos e condições, antes de ativar o acesso ao seu Bluetooth. Ative-o e, em seguida, pegue seu relógio e verifique se ele está ligado e carregado.

Escolha seu idioma [No relógio] Concorde com os termos [Sobre o relógio] Volte para o Wear OS [No telefone] Selecione o relógio da lista na tela do telefone Verifique se os códigos de emparelhamento correspondem e pressione Emparelhar nos dois dispositivos Agora verifique o segundo código correspondente e pressione continuar no seu telefone

No seu relógio, escolha seu idioma, toque no visto para concordar com os termos e agora volte ao aplicativo Wear OS no seu iPhone. Você deve ver o relógio aparecer na tela do iPhone. Agora, selecione-o.

Agora você verá uma solicitação de emparelhamento Bluetooth e um código na tela do relógio, bem como um código na tela do seu iPhone. Toque em Emparelhar.

Agora ele deve mostrar um código diferente nas duas telas novamente, verifique se eles correspondem e continue. A maior parte da próxima parte é feita no aplicativo Wear OS do seu telefone, para que você possa diminuir o relógio por um tempo.

Nesse ponto, você precisará informar ao relógio a qual rede Wi-Fi se conectar, então selecione sua rede na lista e digite a senha para isso.

Feito isso, você precisa escolher sua conta do Google. Selecione sua conta na lista suspensa na parte inferior e clique em Continuar. Se você não tiver uma, terá a opção de criar uma conta a partir do aplicativo aqui.

Em seguida, você precisará fazer login na sua conta do Google usando a senha que possui. Há um pouco de espera enquanto os detalhes da conta passam entre os dispositivos.

A próxima etapa é simplesmente permitir que o relógio acesse determinados recursos, como calendário, notificações, contatos e local, para ativar os principais recursos. Passe por todas essas telas de permissão no aplicativo Wear OS, garantindo o acesso às funções necessárias.

Uma vez concluído esse processo, seu relógio está configurado e pronto para ser usado.

Abra o menu de configurações do Bluetooth no seu iPhone Verifique se o Bluetooth está ativado No seu relógio, vá para Configurações> Conectividade> Bluetooth Agora, ative a opção de usar o áudio da chamada telefônica através do relógio

Há também um recurso que permite atender chamadas telefônicas no relógio, mas vale a pena notar que isso não é suportado em todos os relógios Wear OS.

Ao configurar o relógio pela primeira vez, você verá uma notificação lembrando a ativar o recurso. Portanto, toque nessa notificação para exibir a mensagem e verifique se o Bluetooth do seu telefone está ativo e o telefone é detectável.

Espere que ele apareça na tela do relógio e toque para emparelhar. Confirme a correspondência dos códigos e toque em par no seu iPhone. Agora, sempre que você receber uma ligação, poderá atender a partir do relógio.

Se essa notificação não aparecer, vá para Configurações> Conectividade> Bluetooth no menu do seu relógio, e há uma opção para ativar a capacidade de reproduzir o áudio do seu telefone a partir de chamadas através do relógio. Ative isso.

Você pode ativar os recursos de rastreamento de integridade do Google Fit instalando o Google Fit no seu telefone e também ativar o Google Pay para ativar pagamentos sem contato.

Faça o download do Google Fit na Play Store Entre com sua conta do Google Deslize para a esquerda no relógio e toque em para configurar o Google Fit no Wear OS

Inicie o aplicativo Google Fit para iPhone e faça login com sua conta do Google. Na configuração inicial, há um processo simples que inclui o compartilhamento de todos os dados do Apple Health e que importa os exercícios anteriores para o aplicativo. Você também precisa definir suas metas e medidas.

Agora, deslize o relógio e faça login no Google Fit novamente.

Isso solicitará mais uma vez permissão para acessar várias métricas, especificamente dados de localização GPS, sensor de frequência cardíaca e rastreamento geral de atividades. Como o aplicativo de telefone, ele explica as metas de atividades e coração.

Deslize para baixo no seu relógio Toque no ícone Pagar Conclua o processo no seu telefone

Você pode até configurar o Google Pay para pagamentos sem contato. Deslize de cima para baixo e toque em Pagar, ative a NFC. (Se o seu relógio não tiver NFC, você não poderá fazer isso).

Toque em Configurar e agora você precisará definir um PIN ou uma senha do relógio para protegê-lo e confirmar a conta do Google que deseja usar para o Google Pay.

Em seguida, você precisa obter seu telefone e continuar o processo aqui, adicionando os detalhes do seu cartão (supondo que seu banco seja compatível com o Google Pay) ou selecionando o cartão que deseja usar em uma lista de opções existentes.

Seu banco exigirá que você o autentique, inserindo o número de segurança do cartão e, em seguida, usando a verificação de dois fatores, provavelmente por mensagem de texto. Mas assim que você terminar, você poderá deslizar para baixo, toque em Gpay e faça pagamentos sem contato com o relógio.