Como parear e configurar relógios Wear OS com um iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando foi lançada pela primeira vez, a plataforma smartwatch do Google - então chamada de Android Wear - era compatível apenas com telefones Android. Naquela época, ele foi adotado por empresas de tecnologia tradicionais como Motorola, Samsung e LG.

Nos anos seguintes, ele foi empurrado para os dispositivos das marcas de moda convencionais. Agora você tem mais probabilidade de encontrá-lo em relógios da Fossil , Skagen, Montblanc e até mesmo da Casio (entre outros). Devido ao apelo cada vez maior, a plataforma se tornou mais multiplataforma para atrair mais compradores.

Isso significa especificamente abrir os relógios para usuários do iPhone e não mais restringi-los aos proprietários de telefones Android. Neste guia, mostraremos como emparelhar os dois e o que mais você pode ativar para tornar a experiência mais completa.

Sua primeira etapa, como seria de esperar, é fazer o download do aplicativo Wear OS da App Store para o seu iPhone. Depois de fazer o download, abra-o e clique no ícone Iniciar configuração no aplicativo do seu telefone.

Antes de emparelhar, você precisa concordar com alguns termos e condições, antes de habilitar o acesso ao seu Bluetooth. Ative-o, pegue no relógio e verifique se ele está ligado e carregado.

Escolha o seu idioma [No relógio] Concorde com os termos [no relógio] Volte para o Wear OS [no telefone] Selecione o relógio da lista na tela do telefone Verifique se os códigos de pareamento correspondem e clique em Parear em ambos os dispositivos Agora verifique se os segundos códigos correspondem e clique em continuar no seu telefone

No relógio, escolha o idioma, toque na marca para concordar com os termos e agora volte para o app Wear OS no seu iPhone. Você deverá ver o seu relógio aparecer na tela do iPhone. Agora, selecione-o.

Agora você verá uma solicitação de emparelhamento Bluetooth e um código na tela do relógio, bem como um código na tela do seu iPhone. Toque em Parear.

Agora, ele deve mostrar a você um código diferente nas duas telas novamente, certifique-se de que eles correspondam e, em seguida, continue. A maior parte da próxima parte é feita no app Wear OS em seu telefone, então você pode deixar o relógio de lado por um tempo.

Neste ponto, você precisará informar ao relógio a qual rede Wi-Fi se conectar, então selecione sua rede na lista e digite a chave de acesso para isso.

Depois de fazer isso, você precisa escolher sua conta do Google, então selecione sua conta na lista suspensa na parte inferior e clique em Continuar. Se você não tiver uma, terá a opção de criar uma conta a partir do aplicativo aqui.

Em seguida, você precisará fazer login em sua conta do Google usando a senha que possui. Há um pouco de espera enquanto os detalhes da conta são transmitidos entre os dispositivos.

A próxima etapa é simplesmente permitir que seu relógio acesse certos recursos do relógio, como calendário, notificações, contatos e localização para habilitar os principais recursos. Passe por todas essas telas de permissão no app Wear OS, garantindo que você habilite o acesso às funções de que precisa.

Assim que esse processo for concluído, seu relógio estará configurado e pronto para funcionar.

Abra o menu de configurações de Bluetooth no seu iPhone Certifique-se de que o Bluetooth está ligado No relógio, vá para Configurações> Conectividade> Bluetooth Agora ative a opção de reproduzir o áudio da sua ligação através do relógio

Também há um recurso que permite atender chamadas no relógio, mas é importante notar que isso não é compatível com todos os relógios Wear OS.

Ao configurar o relógio pela primeira vez, você verá uma notificação lembrando-o de ativar o recurso. Portanto, toque nessa notificação para abri-la e verifique se o Bluetooth do seu telefone está ativo e se o telefone pode ser descoberto.

Aguarde até que apareça na tela do relógio e toque para emparelhar. Confirme se os códigos correspondem e toque em emparelhar no seu iPhone e, agora, sempre que receber uma chamada no seu telefone, você poderá atendê-la no relógio.

Se essa notificação não for exibida, vá para Configurações> Conectividade> Bluetooth no menu do relógio, e há uma opção lá para ativar a capacidade de reproduzir o áudio do seu telefone de chamadas através do relógio. Ative isso.

Você pode ativar os recursos de rastreamento de saúde do Google Fit instalando o Google Fit em seu telefone e também ativar o Google Pay para permitir pagamentos sem contato.

Baixe o Google Fit na App Store Entre com sua conta do Google Deslize para a esquerda no relógio e toque para configurar o Google Fit no Wear OS

Inicie o aplicativo Google Fit para iPhone e faça login com sua conta do Google. Na configuração inicial, há um processo simples que inclui o compartilhamento de todos os seus dados do Apple Health e que importa todos os exercícios anteriores para o aplicativo. Você também precisa configurar seus objetivos e medidas.

Agora deslize no relógio e faça login no Google Fit novamente no relógio.

Isso vai - mais uma vez - pedir permissão para acessar várias métricas, especificamente, dados de localização GPS, sensor de freqüência cardíaca e rastreamento de atividade geral. Assim como o aplicativo de telefone, ele explicará objetivos de atividade e coração.

Deslize para baixo no relógio Toque no ícone Pagar Conclua o processo em seu telefone

Você pode até configurar o Google Pay para pagamentos sem contato. Deslize de cima para baixo, toque em Pagar e ative o NFC. (Se o seu relógio não tiver NFC, você não poderá fazer isso).

Toque em Configurar e agora você precisará definir um PIN ou senha do relógio para protegê-lo. Em seguida, você confirma a conta do Google que deseja usar para o Google Pay.

Em seguida, você precisa obter seu telefone e continuar o processo aqui, adicionando os detalhes do seu cartão (supondo que seu banco seja compatível com o Google Pay) ou selecionando o cartão que deseja usar em uma lista de opções existentes.

Seu banco exigirá que você o autentique, inserindo o número de segurança do cartão e, em seguida, usando a verificação de dois fatores, provavelmente por mensagem de texto. Mas, depois de fazer isso, você poderá deslizar para baixo, tocar em Gpay e fazer pagamentos sem contato usando seu relógio.

Escrito por Cam Bunton.