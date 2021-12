Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de um smartwatch com a marca Google há algum tempo - sem trocadilhos - mas ele ainda não se materializou, apesar da plataforma Wear OS rodando vários smartwatches de terceiros e do Google lançar a atualização de software Wear OS 3 com a Samsung.

Aqui está tudo o que foi reivindicado até agora em torno do Pixel Watch. Algum dia será lançado?

No momento, não sabemos quando / se o Google Pixel Watch será lançado e quanto custará. Há tantos rumores que quase perdemos as esperanças.

A conferência de desenvolvedores de I / O do Google ocorreu em maio de 2021, embora, embora tenha anunciado uma revisão completa da plataforma Wear OS, nenhum Pixel Watch foi revelado. Também não houve menção durante o evento de outubro de 2021, onde os dispositivos Pixel 6 foram revelados. Isso não impediu que rumores continuassem a aparecer, então ainda está nos cartões com base em relatórios.

Talvez 2022

Como mencionamos, há rumores sobre o Google Pixel Watch há bastante tempo. Atualmente não há rumores concretos sugerindo quando o smartwatch pode ser lançado, embora 2022 tenha sido reivindicado.

Quando em 2022 ainda não foi detalhado, vamos manter esse recurso atualizado se alguma data surgir.

Prêmio

Possivelmente circular

Algumas fotos do Pixel Watch apareceram algumas vezes online, mostrando um design premium com uma face circular, engastes finos e lisos e uma coroa no lado direito.

No entanto, há todas as chances de este não ser o design final do dispositivo, então vale a pena não ter muitas esperanças ainda. Esperamos um dispositivo premium caso o Pixel Watch apareça.

Provável Wear OS

Prováveis recursos do Fitbit

Esperamos que o Pixel Watch seja executado no software Wear OS 3, desenvolvido pelo Google e Samsung como uma combinação dos melhores recursos do Wear OS e Tizen OS . Também esperamos que o software ou recursos do Fitbit desempenhem um papel no relógio, talvez oferecendo o excelente rastreamento do sono do Fitbit, por exemplo.

Rumores sugeriram que o rastreamento básico do condicionamento físico estará a bordo, como o rastreamento da frequência cardíaca e a contagem de passos, embora não fiquemos surpresos em ver recursos um pouco mais avançados também. A competição neste campo é acirrada, com o Apple Watch e os mais recentes smartwatches da Samsung oferecendo muitos recursos de saúde, então faria sentido que o Pixel Watch também o fizesse.

Materiais sólidos

Design premium

Provavelmente rosto redondo

Qualcomm Snapdragon Wear 3100

4 GB de RAM

512 MB de armazenamento

Bateria de 300mAh ou maior

Monitor de RH

GPS

Impermeabilização

4G LTE possível

Wear OS 3

Integração Fitbit

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Google Pixel Watch.

9to5Google descobriu várias strings de código que sugerem que o Pixel Watch contará com o Google Assistant de última geração e pode ser fornecido por Exynos.

Jon Prosser compartilhou algumas supostas imagens de marketing do Pixel Watch, mostrando um design circular.

Front Page Tech

De acordo com um relatório do Insider , o Google está trabalhando em um smartwatch. Ele tem o codinome interno Rohan e está sendo trabalhado pelo grupo de hardware Pixel do Google, que é separado do Fitbit.

Deve custar mais do que um Fitbit, competindo diretamente com o Apple Watch. Ele também tem recursos básicos de rastreamento de condicionamento físico, como contagem de passos e um monitor de frequência cardíaca, e pode ter integração do Fitbit com o Wear OS, graças a um esforço com o codinome Nightlight.

Leaker Max Weinbach afirmou no Twitter que, embora tenha sido informado que o Pixel Watch estava chegando cerca de seis meses atrás, mas poderia ser adiado por causa da falta de chip, ele está assumindo que foi adiado e não tem certeza se será revelado com o Pixel 6 ligado 19 de outubro ou no próximo ano.

Pixel Watch provavelmente estava atrasado btw



Como 6 meses atrás, fui informado que ele estava chegando, mas poderia ser adiado com base na disponibilidade do chip. Presumo que esteja atrasado por causa de chips. Pode ser anunciado na próxima semana com lançamento posterior, pode ser anunciado no próximo ano. Quem sabe. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 11 de outubro de 2021

Max Weinbach revelou alguns detalhes sobre o Pixel 5a 5G, Pixel 6 e 6 Pro em um podcast. Ele também afirmou que o Google Watch seria revelado em outubro de 2021 junto com os dispositivos Pixel.

O Google anunciou um Wear OS redesenhado em colaboração com a Samsung e a Fitbit.

Jon Prosser revelou o aparente design do tão falado Pixel Watch em um vídeo. Possui uma face circular, design sem moldura e uma coroa física. O codinome é Rohan e as renderizações foram criadas com base em imagens fornecidas por uma fonte.

O Google entrou com um pedido de patente no Escritório de Patentes dos Estados Unidos em maio de 2020, que sugere que a empresa está trabalhando para trazer gestos manuais para um smartwatch.

Um novo relatório do Business Insider afirmou que o Google cancelou os planos de lançar um Pixel Watch no último minuto porque o chefe de hardware do Google, Rick Osterloh, era da opinião na época que "não parecia algo que pertencia à família Pixel. "

O relatório também disse que um ex-funcionário afirmou que a sincronização entre o smartphone Pixel e o smartwatch também "não funcionou muito bem", fazendo por outro motivo para puxar o lançamento. Havia temores de que, com isso e o smartwatch não parecendo muito certo, isso "... derrubaria o nome da marca de hardware do Google".

Em vez de matar os relógios completamente, o Google teria decidido não lançá-los sob sua própria marca, conforme planejado originalmente, e sim sob a LG Watch Sport e LG Watch Style.

O relatório acrescenta que, embora ainda haja rumores de que o Google está trabalhando em seu smartwatch de marca própria, fontes afirmam que não haverá lançamento de smartwatch junto com o Pixel 4 e Pixel 4 XL em seu evento em 15 de outubro.

Uma patente registrada pelo Google chamada 'Camera Watch' foi aprovada. A patente mostra um relógio com um mostrador redondo e uma câmera embutida, embora não esteja claro na patente se a câmera tem um design perfurado ou sob o visor.

Não há botões nos esboços de design, sugerindo que o Pixel Watch pode apresentar alguma forma de rotação ou moldura de toque.

Uma patente aprovada recentemente revela que o Google tem trabalhado em vários mecanismos de pulseira de relógio de liberação rápida. Várias opções são mostradas nas imagens de patentes, uma das quais é um método tradicional de pino de liberação rápida, enquanto as outras parecem um pouco mais complexas.

Duas listas de empregos no Google para "Vice-presidente, Engenharia de Hardware, Wearables" e "Wearables Design Manager, Consumer Hardware", sugerem que o Google continua a ter grandes ambições de hardware para wearables.

9to5Google relatou sobre dois codinomes - Medaka e Salmon - que apareceram online e são sugeridos para fazer referência ao Pixel Watch. Os codinomes apareceram no AOSP junto com evidências sugerindo que eles são smartwatches, mas nenhum detalhe adicional foi oferecido.

O Google e o Fossil Group firmam um contrato de US $ 40 milhões, no qual o Google adquirirá parte da tecnologia de smartwatch da Fossil, junto com membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento da Fossil. Embora os detalhes sejam escassos, isso sugere que o Google ainda leva a sério o Wear OS.

O Guia do Tom relatou que o suposto Pixel Watch não seria lançado em 2018.

Miles Barr, diretor de engenharia do Google para Wear OS, disse em uma entrevista ao Tom's Guide: "Para pensar em um relógio único, acho que ainda não chegamos lá. Nosso foco está em nossos parceiros por enquanto ", explicou ele.

O Pixel Watch provavelmente colocará um foco especial no Google Assistant e no aprendizado de IA quando finalmente chegar, embora, como Barr disse ao Tom's Guide, seu Pixel Watch ideal ofereceria isso.

Outro porta-voz do Google também confirmou que a empresa não anunciará seu próprio smartwatch em 2018.

O WinFuture relatou que existem três modelos do Pixel Watch em desenvolvimento, mas podem ser apenas protótipos com um plano para lançar apenas um.

O notório vazador Evan Blass tweetou que uma fonte confiável disse a ele "com alta confiança" que um relógio da marca Pixel apareceria no evento de hardware de outono de 2018 ao lado de dois smartphones e Pixel Buds de segunda geração. Claro, esse não foi o caso no final.

Além do Pixel 3, Pixel 3 XL e Pixel Buds de segunda geração, uma fonte confiável me diz - com grande confiança - que o evento de queda de hardware do Google também apresentará um relógio da marca Pixel. Tenha um bom verão! - Evan Blass (@evleaks) 10 de maio de 2018

A plataforma smartwatch do Google , Android Wear, chegou pela primeira vez em 2014. Em 2018, o Google abandonou o nome e a marca, relançando o software como Wear OS.

A LG anunciou o LG Watch Sport e o LG Watch Style, apoiados pelo Google como os relógios de cartaz do Android Wear 2.0 com seus mostradores giratórios. Eles acabaram com o smartwatch com a marca Google ... por um tempo.

The Verge relatou que Jeff Chang, gerente de produto do Android Wear, disse que o Google está planejando lançar novos relógios que serão os dispositivos Android Wear 2.0 carro-chefe.

Chang disse que o dispositivo não teria a marca Pixel, apesar do Pixel e Pixel XL terem sido lançados dois meses antes, substituindo a linha Nexus. Em vez disso, os relógios levariam o nome do fabricante que os fabrica.

O Android Police publicou algumas versões dos smartwatches Android Wear do Google. Diz-se que o dispositivo maior, conhecido como peixe-anjo, está à esquerda, enquanto o peixe-espada, o dispositivo menor, está à direita.

A Android Police relatou que o Google estava trabalhando em smartwatches da marca Nexus. Os dois dispositivos foram alegados como feitos pelo Google e tinham codinomes de peixe-anjo e peixe-espada.

Rumores sugerem que o Angelfish era um modelo maior e mais esportivo que viria com dados LTE, GPS e frequência cardíaca. Por outro lado, foi dito que o Swordfish era menor e perdia os dados LTE e GPS de sua lista de recursos.

Ambos os relógios possuíam visores circulares.