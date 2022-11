Garmin's Instinct Crossover é um relógio analógico e robusto smartwatch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Garmin anunciou hoje o Instinct Crossover, um relógio inteligente que também é robusto e analógico - combinações que você definitivamente não vê todos os dias.

Mas isso não significa que não funcione. A nova oferta da Garmin vem em 45mm x 45mm x 16,2mm e é classificada para 10 ATM resistentes à água. Também tem duração de bateria por dias - literalmente. Você não precisará carregar esta coisa por até 70 dias usando o recurso solar, ou 28 dias se não o fizer. No entanto, esses números rapidamente chegam a "ilimitado" quando você começa a ativar o modo Battery Saver Watch.

Outras características de nota incluem os 64MB de armazenamento, bem como suporte para detecção de freqüência cardíaca (com alertas de freqüência cardíaca anormal), bem como o monitoramento do oxigênio no sangue. Você também pode usar esta coisa para rastrear seu sono e o estresse do dia inteiro.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Se são sensores que você está procurando, estes têm todos os sensores que você provavelmente precisará incluindo GPS, uma bússola, um termômetro e um altímetro barométrico, e muito mais. Depois há os recursos inteligentes - tempo, calendário, suporte a chamadas telefônicas quando conectado a telefones Android, Garmin Pay e uma jangada inteira de outros.

É a Semana de Segurança Doméstica em Pocket-lint Por Britta O'Boyle · 8 Agosto 2022 É a Semana de Segurança Doméstica toda esta semana em Pocket-lint. Aqui está o que esperar.

O Garmin Instinct Crossover vem nas versões solar e não solar com acabamentos padrão e tático e uma gama de cores. Quem comprar a versão solar pagará £529,99 / $549,99 / EUR599,99, mas a versão não solar custa £479,99 / $499,99 / EUR549,99. Você pode encomendar a sua agora mesmo, mas espere algumas semanas para a entrega.

Escrito por Oliver Haslam.