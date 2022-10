O Garmin's Instinct Crossover pode ser seu próximo lançamento robusto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Garmin poderia ter um novo relógio ao virar da esquina, e é chamado de Instinct Crossover, se quisermos acreditar no vazamento de seu próprio website de Taiwan.

Configurado para ser uma versão ajustada da linha Instinct existente, o Crossover é um relógio volumoso, condizente com seu nome. E sabemos disso porque Garmin conseguiu vazá-lo em seu próprio site taiwanês. Ele foi removido desde então, mas não antes que as pessoas o fotografassem na tela.

O relógio em si parece ter 64MB de memória, a partir dos 16MB e 32MB de outras variantes do Instinto, usando a mesma resolução de tela de 176x176. No entanto, pesará mais, chegando a 65g com uma caixa de 45mm. Garmin espera que o relógio dure para sempre graças a sua capacidade de carga solar, embora isso seja quando em modo de economia de energia. Use o modo normal smartwatch e você pode esperar até 70 dias de uma única carga - um número que ainda é impressionante.

Em termos de recursos, podemos esperar atividade e rastreamento de sono, monitoramento de VO2max e SpO2, e muito mais. Quanto às cores, os compradores poderão escolher entre Preto, Grafite Solar e Edição Tática Solar, a partir do que vimos. Ainda não há preços disponíveis, mas isso obviamente mudará quando a Garmin tornar tudo isso oficial. Quando isso será, não sabemos - mas dado que a página estava ao vivo no próprio site da empresa em um determinado momento, é improvável que esteja muito longe no futuro.

Não quer esperar? O Instinto Garmin 2 Solar já está disponível e nós fomos bastante levados por ele em nossa revisão.

Escrito por Oliver Haslam.