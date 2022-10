Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Garmin revelou a segunda geração de seus relógios inteligentes Marq topo de gama, refrescando as linhas internas e os projetos para fazer melhorias bem-vindas em toda a linha.

A maior mudança é a adição de uma tela AMOLED touch display a cada um dos cinco modelos anunciados, transformando o brilho e a clareza oferecidos por todos eles.

Com novas carcaças de titânio de grau 5, elas também são mais duráveis do que nunca, e podem resistir a extremos verdadeiramente loucos de desafios ambientais.

Os cinco modelos em oferta são o Athlete, Adventurer, Golfer, Captain e Aviator - cada um com um design sob medida e um emparelhamento de correias que aproveitam ao máximo o uso do núcleo imaginado para ele.

Isso significa diferentes luneis para ajudá-lo, por exemplo, a manter uma bússola com o Adventurer ou observar em que buraco você está com o Golfer.

Todos os relógios são opções de 46 milímetros, cobertos com uma lente de safira abobadada e apresentando rostos de relógios digitais exclusivos e personalizados que trazem suas características especiais, como as informações do Capitão sobre o vento em sua área.

A vida útil da bateria foi aumentada pelos relógios Marq mais antigos, agora com 16 dias no modo smartwatch e 42 horas com GPS totalmente ativo - isso também é GPS multi-banda, embora um modo inteligente de economia de bateria só usará várias bandas quando o GPS normal estiver em dificuldades.

Particularmente impressionantes na frente de projeto são os diferentes botões que cada modelo tem, para atender suas necessidades - alguns, como o Adventurer, têm acabamentos de pinças para facilitar o uso com luvas, por exemplo. Todos agora também têm protetores de luneta no botão de ação, para evitar entradas acidentais.

Os relógios Marq de primeira geração já eram realmente bonitos, mas tendo visto os relógios mais novos em carne e osso em um evento de pré-visualização, ficamos impressionados com o quanto seus designs são mais refinados, aliados a algumas melhorias bem-vindas no lado smartwatch das coisas.

Há até mesmo um novo e menor carregador magnético para acompanhá-los, algo que esperamos que se desloque a outros relógios Garmin a tempo. Uma única hora de tempo de recarga significa que você não precisa ficar sem seu Marq por muito tempo, também.

A segunda geração Marq começará a ser lançada a £1599,99 para o Atleta, £1999,99 para o Aventureiro, Golfer ou Capitão, e £2099,99 para o Aviador. Tudo deve estar disponível para encomenda perto do final de outubro.

Escrito por Max Freeman-Mills.