Venu Sq 2 traz um visor AMOLED e maior duração da bateria para o relógio quadrado smartwatch da Garmin

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Garmin Venu Sq está recebendo uma atualização, com o anúncio do lançamento do Garmin Venu Sq 2.

O Garmin Venu Sq 2 mudará para uma tela AMOLED, oferecendo uma funcionalidade sempre ativa, enquanto dobra a vida útil da bateria em relação à versão anterior; diz-se que o novo modelo durará 11 dias.

O Venu Sq foi uma adição estranha para a família Venu. Tendo se proposto a oferecer um rival a outros smartwatches, o Venu pegou toda a tecnologia de fitness da Garmin e a encabeçou com uma tela AMOLED.

A Venu Sq adotou então o nome da família, mas adotou uma espécie de abordagem "leve". Ele foi projetado para ser um relógio inteligente Garmin que era mais acessível e acessível - ao mesmo tempo em que adotava o estilo da tela quadrada do relógio Apple - mas era LCD.

A mudança para o Garmin Venu Sq 2, significa que agora existe um mostrador AMOLED com 320 x 360 pixels e medindo 1,41 polegadas, que é ligeiramente maior do que o Venu Sq original.

O aumento na vida útil da bateria é bastante notável, pois o tamanho do relógio é basicamente o mesmo da versão anterior, mas Garmin acrescentou mais 5 dias de vida útil - algo que definitivamente vamos querer testar em uma futura revisão.

Caso contrário, o Garmin Venu Sq 2 parece ser muito parecido com outros aparelhos Garmin. Ele tem praticamente as mesmas características e funções que os dispositivos Venu anteriores, permitindo todo esse rastreamento de fitness e estilo de vida, mas com características de conveniência como o Garmin Pay. A adição aqui é o suporte para os treinos HIIT.

Novamente haverá duas versões deste dispositivo, o modelo normal e um que oferece suporte de música offline de serviços como Spotify, Amazon Music e Deezer.

Os preços estão em $249,99 / £229,99 para a versão normal e $299,99 / £259,99 para a edição musical. Está disponível agora.

Correções - [01/09/2022] Esta história foi originalmente publicada com base em vazamentos, mas foi atualizada para refletir os detalhes oficiais que a Garmin compartilhou logo após termos publicado. Substituímos a história original com as informações oficiais corretas.

Escrito por Chris Hall.