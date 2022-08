Garmin Enduro 2 pode ser perfeito para corridas realmente longas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Garmin revelou o Enduro 2, uma nova versão de seu relógio inteligente de resistência que será perfeita para qualquer um que esteja de olho em uma corrida ou aventura particularmente intensa em algum momento em breve.

Com uma enorme bateria com duração de 150 horas mesmo com o modo GPS ativado, você será capaz de navegar com confiança através de ultramaratonas e outras corridas hardcore sem se preocupar em perder energia. Sem o GPS, você pode esperar 46 dias de uso antes de precisar de uma carga.

A elevação do desempenho da bateria é de cerca de 40% sobre a primeira Enduro, que revisamos em 2021, e é auxiliada pela adição de carga solar, uma especialidade da linha Fenix até este ponto.

Há também uma nova lanterna, a mais brilhante de todos os relógios Garmin, para ajudá-lo a seguir em trilhas mesmo que o sol se ponha, enquanto os mapas TopoActive incorporados tornam a navegação ainda mais simples, com controles touchscreen para aqueles que os preferem.

Wi-Fi embutido no relógio significa que carregar rotas e mapas nele sem computador é mais simples do que nunca, e sua orientação à medida que você corre é mais sofisticada do que nunca, também. Ele lhe dirá qual será sua próxima curva e o aconselhará sobre seu ritmo com a classificação de sua rota contabilizada para garantir que você não trabalhe demais subindo colinas.

Um novo recurso bem-vindo chamado Health Snapshot permitirá que você tenha uma rápida visão do desempenho de seu corpo através de algumas métricas chave como freqüência cardíaca, variabilidade da freqüência cardíaca, Pulse Ox, respiração e estresse, para adicionar ao bem sucedido sistema de baterias corporais da Garmin.

O Garmin Enduro 2 está disponível agora, com preço de $1.099,99 ou £929,99, uma elevação decente sobre seu predecessor.

Escrito por Max Freeman-Mills.