(Pocket-lint) - O próximo relógio Forerunner de primeira linha da Garmin vazou mais uma vez, e desta vez o vazamento vem com algumas especificações bastante aprofundadas e com imagens de aparência oficial e estilo de vida.

Aqueles familiarizados com a linha Forerunner o reconhecerão imediatamente. Ele tem aquela caixa completamente redonda com um design bastante simples e o habitual sistema de controle de cinco botões. É muito mais simples na aparência do que o Fênix ou o Epix.

O relógio apareceu, mais uma vez, em um site de um varejista. Desde então, a página foi apagada, mas não antes de os usuários da Reddit terem tomado conhecimento das imagens e especificações.

De acordo com essas especificações, o 955 será ligeiramente menor do que o 945 atual. É afirmado que apresentará uma caixa de 45,7mm - ao invés de 47mm - e pesará apenas 53 gramas.

Embora exista o habitual sistema de controle de botões, o novo modelo se unirá à série Fenix 7, oferecendo uma tela sensível ao toque para um método de controle adicional.

Antes de ser removido, a página do revendedor também declarou que este relógio receberá até 15 dias de bateria no modo smartwatch e 42 horas de rastreamento contínuo das atividades do GPS. Isto é para o modelo não-solar. É afirmado que existe uma versão solar com bateria com duração ainda maior.

Outras melhorias incluem um novo 'Training Readiness Score' que leva em conta o sono, recuperação e carga de treinamento e permite saber se você deve treinar facilmente, descansar ou se está pronto para uma sessão intensa.

Neste ponto, o Garmin Forerunner 955 tem que ser o segredo mais mal guardado no mundo dos artigos de uso. Vazamentos têm surgido dos varejistas a partir de janeiro deste ano.

Agora, quatro meses depois, parece que temos tanta informação sobre o próximo carro-chefe da Forerunner que a Garmin pode muito bem anunciá-lo oficialmente agora.

Escrito por Cam Bunton.