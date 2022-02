Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Garmin anunciou a série Instinct 2 - smartwatches robustos projetados para resistir aos elementos.

Eles vêm com uma duração de bateria impressionante, estão disponíveis em vários tamanhos e cores e oferecem uma variedade de recursos de saúde, como VO2 Max, rastreamento menstrual, gravidez e hidratação e a tecnologia de monitoramento "Sleep Score" da Garmin .

A série Instinct 2 consiste no 2 e 2S. O 2 tem uma moldura de 45 mm e oferece o padrão militar 810 para resistência térmica e de choque e é classificado para 100 metros de água, enquanto o 2S tem uma moldura de 40 mm. Ambos oferecem uma nova tela de vidro resistente a arranhões de alta resolução e estão disponíveis nas edições Instinct 2 Solar, padrão (não solar), Surf, Tactical e Camo.

Veja como cada uma dessas edições difere:

Instinct 2 Solar: relógio equipado com energia solar que apresenta vida útil ilimitada da bateria no modo smartwatch. Agora também inclui o Garmin Pay para pagamentos em trânsito.

relógio equipado com energia solar que apresenta vida útil ilimitada da bateria no modo smartwatch. Agora também inclui o Garmin Pay para pagamentos em trânsito. Edições Surf: Atividades dedicadas a esportes aquáticos, como surf, windsurf e kitesurf, bem como um widget de marés, mantendo você atualizado sobre as condições do oceano. (As edições Surf estão disponíveis em Instinct 2 e Instinct 2S com ou sem energia solar.)

Atividades dedicadas a esportes aquáticos, como surf, windsurf e kitesurf, bem como um widget de marés, mantendo você atualizado sobre as condições do oceano. (As edições Surf estão disponíveis em Instinct 2 e Instinct 2S com ou sem energia solar.) Edições táticas : Popular entre os militares, o Instinct 2 Solar - Tactical Edition adiciona recursos táticos, como Kill Switch, Stealth Mode, Night Vision Goggle Compatibility, Dual Format Position Coordinates e Jumpmaster Activity mode. Disponível em Coyote Tan ou Preto.

: Popular entre os militares, o Instinct 2 Solar - Tactical Edition adiciona recursos táticos, como Kill Switch, Stealth Mode, Night Vision Goggle Compatibility, Dual Format Position Coordinates e Jumpmaster Activity mode. Disponível em Coyote Tan ou Preto. Edições de camuflagem: Os padrões de camuflagem de grafite e névoa permitem que você se misture em todos os lugares.

Com o programa Your Watch, Your Way da Garmin, você também pode criar versões personalizadas do Instinct 2 ou 2S Solar em uma variedade de opções de moldura e pulseira, com mais de 240 combinações de design diferentes.

O Garmin Instinct 2 Series também é compatível com a loja Garmin Connect IQ, para acessar aplicativos, widgets, mostradores de relógio, campos de dados e muito mais. Mas os relógios vêm pré-carregados com aplicativos e atividades esportivas, incluindo uma nova atividade multiesportiva que permite fazer a transição entre as atividades e continuar a visualizar seu tempo total e distância. Além disso, quando um relógio Instinct 2 é emparelhado com o Garmin Connect Mobile e um incidente é detectado, o Garmin Connect Mobile pode enviar uma mensagem com seu nome e localização (se disponível) para seus contatos de emergência.

A série Garmin Instinct 2 já está disponível com um preço de varejo sugerido inicial de £ 299,99 no Reino Unido, $ 349,99 nos EUA .

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!

esquilo_widget_6561349

Escrito por Maggie Tillman.