Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Garmin Venu 2 Plus, oficialmente revelado na CES 2022 , adiciona funcionalidade de voz à já bem sucedida série de smartwatches Venu da empresa de fitness.

Mas isso não é tudo: o Venu 2 Plus, com seu tamanho de caixa de 43 mm, é um tamanho diferente do Venu 2 anterior (que está disponível em tamanhos menores de 40 mm e maiores de 45 mm).

Como o Venu 2, o modelo Plus é um smartwatch GPS com vários recursos de fitness a reboque. Há monitoramento de freqüência cardíaca, leitura de oxigênio no sangue e o que a Garmin chama de 'ABC' (a combinação de altímetro, barômetro e bússola), permitindo o rastreamento de condicionamento físico 24 horas por dia, 7 dias por semana ou a gravação de exercícios específicos.

A grande venda do Plus é a capacidade de fazer chamadas diretamente de seu pulso, tudo com "o pressionar de um botão", diz Garmin. O Venu 2 Plus é compatível com Siri da Apple, Google Assistant ou Bixby da Samsung - mas não há Amazon Alexa para ser encontrado aqui.

O Venu 2 era o dispositivo mais rival da Apple que a Garmin havia feito, então a adição do Plus ao controle de assistente de voz é claramente um grande negócio para o tipo de consumidor de estilo de vida que a marca visa este relógio.

O Garmin Venu 2 Plus já está disponível, com um preço de varejo sugerido de £ 399. Isso representa um aumento de quase 15% no preço de seu antecessor, que, dada a sua idade, pode ser comprado por uma redução no preço - embora sem o recurso de assistente de voz.

squirrel_widget_6435016

Os próximos smartwatches de 2021: Futuros relógios de pulso para esperar Por Britta O'Boyle · 4 Janeiro 2022