(Pocket-lint) - Um grande vazamento de relógios Garmin revelou uma coleção inteira de dispositivos de várias linhas de produtos, todos com lançamento previsto para breve, provavelmente por volta da CES 2022 em janeiro.

Para muitos, o produto principal será o Garmin Fenix 7, a próxima geração do Fenix que não viu uma atualização do número de série em mais de dois anos, após várias revisões e atualizações da família Fenix 6 lançada pela primeira vez em 2019.

Do ponto de vista do design - olhando para as imagens - não parece que veremos grandes mudanças no design do Fenix 6 . Mas se você olhar de perto, você os verá.

Por exemplo, em vez de ter cinco pequenos parafusos no chanfro ao redor da tela, os parafusos foram movidos para as alças da tira, sugerindo que a placa de metal superior se estenderá para cobri-los. O destaque vermelho ao redor do botão Iniciar / Parar no canto superior direito também se tornou mais proeminente.

Especial de tecnologia 2021 - Podcast 134 de bolso Por Rik Henderson · 20 Dezembro 2021

Como sempre, haverá tamanhos diferentes de Fenix 7, com o vazamento sugerindo que veremos um 7X maior, bem como o 7S menor (foto acima), todos os quais estarão disponíveis como modelos solares, oferecendo maior duração da bateria.

Também é provável que vejamos diferentes combinações de cores e acabamentos, com o 7S vazando em branco / prata, branco / ouro rosa e preto (abaixo).

Assim como a série Fenix, parece que a Garmin também está prestes a lançar uma segunda geração de sua linha Instinct, mais acessível. O Instinct Solar foi um dos nossos rastreadores de fitness sem frescuras favoritos, graças à sua confiabilidade e desempenho de bateria super.

A segunda geração apresenta um design semelhante ao da primeira, de acordo com os vazamentos, e tem uma tela LCD monocromática com uma tela secundária redonda menor no canto.

Apenas modelos em preto e branco vazaram do Instinct 2, mas dado o quão coloridos alguns dos modelos atuais são, seria surpreendente não ver amarelos, vermelhos e azuis entrando na linha em algum ponto.

Os extensos vazamentos são da fonte usual - Roland Quandt no WinFuture - e, assim como as linhas Fenix e Instinct, também incluem o anteriormente rumores Venu 2 Plus .

Este novo modelo de Venu continua com a tela AMOLED que o mantém distinto do resto da linha Garmin, e há rumores de que adiciona um botão adicional para suportar a funcionalidade do microfone, permitindo que você faça e receba chamadas no seu pulso.

Além desses três relógios, sugere-se que também veremos um Garmin Epix de segunda geração. E com o portfólio de produtos da Garmin incluindo uma infinidade de diferentes gamas e nomes de produtos, é provável que veremos mais do que isso em 2022.

Fique atento, no entanto. A CES não está tão longe, então provavelmente teremos uma visão completa nas próximas semanas.