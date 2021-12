Mais imagens do Garmin Venu 2 parecem ter vazado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ouvimos no início de novembro que o mais recente smartwatch Garmin poderia estar a caminho e, de fato, chegar antes do final de 2021, na forma do Venu 2 Plus. Essa janela de lançamento está ficando um pouco menos provável a cada dia que passa, mas claramente não está muito longe.

Agora, mais imagens do smartwatch vazaram, mostrando o relógio em detalhes e de alguns ângulos, cortesia do experiente vazador Evan Blass no Twitter. Ele não fez mais comentários sobre as imagens, sugerindo que no momento é apenas um vazamento visual.

No entanto, mesmo isso nos diz muito - como observado na última vez que o Venu 2 Plus vazou , há um novo botão na lateral do relógio, elevando seu botão total para três. Aparentemente, isso será emparelhado com um botão de controle do microfone para permitir que você fale com o relógio, embora não seja claro se isso também envolve um assistente de voz.

O design do Venu 2 Plus não é muito diferente do Venu 2 em primeiro lugar, também, então parece que esta é uma iteração bastante pequena sobre aquele dispositivo, daí seu nome.

Esperávamos que fosse um pouco mais caro graças ao microfone adicionado, embora seja possível que seja vendido pelo mesmo preço do lançamento do Venu 2, enquanto o modelo mais antigo recebe um pequeno corte de preço (não prenda a respiração nessa frente, no entanto).

