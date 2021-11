Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Garmin pode estar preparando um smartwatch Venu 2 Plus para o lançamento.

Um novo vazamento, cortesia de Dave Zatz via Twitter , indica que a sequência do Garmin Venu 2 está "chegando", embora nenhum detalhe sobre a data de lançamento do dispositivo tenha sido revelado.

O que parecemos saber, entretanto, é que o relógio GPS apresentará um novo terceiro botão vinculado ao uso do microfone.

Se isso resultará no próximo smartwatch com suporte de assistente inteligente, ainda está para ser visto, é claro, mas parece ser o passo natural, se esta informação for verdadeira.

Fora isso, porém, não há realmente muito para sair do vazamento. Como visto abaixo, o design parece relativamente inalterado em relação ao modelo Venu atual. Isso significa que a Garmin parece continuar com o design esportivo do smartwatch - provavelmente na esperança de competir com o Apple Watch Series 7 e o Samsung Galaxy Watch 4 .

Garmin Venu 2 * Plus * de entrada. Adiciona um terceiro botão físico para oferecer suporte aos recursos do microfone. Mas será que vai ser emparelhado com um assistente de voz ?? Hm! pic.twitter.com/E9LO6yK7VK - Dave Zatz (@davezatz) 2 de novembro de 2021

Mesmo que o modelo Plus tenha suporte para microfone e não muito mais, é uma adição valiosa, já que ajudaria o dispositivo a se igualar a seus rivais mencionados.

Junto com a data de lançamento oficial, também estamos intrigados em descobrir o preço do potencial Venu 2 Plus. Uma vez que é provável que fique ao lado do atual Venu 2 de £ 349 / $ 399, não esperamos que venha a um preço mais baixo.

De qualquer forma, só saberemos com certeza se e quando o Venu 2 Plus receberá uma confirmação oficial da Garmin. Esperamos que isso aconteça antes do final de 2021, já que vazamentos como esse tendem a se filtrar pouco antes do lançamento, mas ainda está no ar por enquanto.