Garmin adiciona três novos recursos aos relógios Fenix, Enduro e Marq na última atualização

(Pocket-lint) - A Garmin está adicionando três novos recursos aos seus relógios esportivos de última geração, com a série Fenix 6 , Marq e Enduro todos alinhados para a atualização.

O trio de entradas inclui a Taxa de Esforço Percebido (RPE), Minutos de Intensidade Aprimorada e Idade de Fitness Aprimorada, que parecem encaminhar o objetivo da empresa de interpretar seus níveis de condicionamento físico e adicionar aos recursos atuais, como Bateria Corporal e Tempo de Recuperação.

RPE é uma mudança bastante simples no processo pós-treino, permitindo que os usuários registrem a intensidade e a sensação de um exercício. Essas avaliações subjetivas são carregadas no Garmin Connect como parte da atividade, permitindo que os usuários voltem, vejam e comparem com outras sessões de atividade.

Os minutos de intensidade aprimorados, por sua vez, são um pouco mais técnicos. Essencialmente, permite que os relógios compatíveis decifrem como e quando os minutos de intensidade diária foram ganhos. Eles também podem ser visualizados durante a atividade na forma de um campo de dados.

A Garmin está usando a recomendação da American Heart Association de 150 minutos de exercício moderado por semana (ou 75 minutos de exercício vigoroso) como uma estrutura, com Minutos de Intensidade Melhorada permitindo que os usuários agora vejam isso automaticamente.

O crédito por essa métrica também pode ser obtido de duas maneiras; a freqüência cardíaca é comparada à freqüência cardíaca típica em repouso ou o número médio de passos por minuto é analisado. Fora desses métodos, a atividade de gravação também contribuirá para os créditos de Minutos de intensidade aprimorada.

A idade de condicionamento físico aprimorado é o novo recurso final que chega aos dispositivos, também trabalhando nos bastidores para fornecer uma estimativa do seu verdadeiro nível de condicionamento físico. Na verdade, Garmin diz que esta é essencialmente apenas uma versão reformulada do VO2 Max, a fim de torná-lo mais identificável para o usuário.

O resultado é um número muito menos proibitivo, com os usuários recebendo uma estimativa da idade de condicionamento físico do corpo por meio de uma interpretação de sua idade real, níveis de atividade, frequência cardíaca em repouso, IMC e porcentagem de gordura corporal.

A Garmin não vai deixá-lo apenas com uma decepcionante idade de condicionamento físico, com sugestões sobre como diminuí-lo (e, portanto, aumentar o VO2 máximo) também incluídas no recurso.

Portanto, em suma, essas são algumas melhorias pequenas, mas positivas, nos modelos de primeira linha da Garmin.

Dado o fato de que esses recursos tendem a eventualmente chegar ao Forerunner, ao Approach e a outros modelos de nível médio, também é uma notícia encorajadora para aqueles que não possuem um desses relógios esportivos compatíveis atuais.