Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Garmin anunciou a chegada do Forerunner 945 LTE, uma atualização incremental para o carro-chefe do relógio de corrida com GPS .

O lançamento vem junto com o Forerunner 55 básico, com a Garmin usando a inclusão do LTE para priorizar os recursos de segurança para os praticantes de exercícios.

Ao contrário de outros relógios GPS e smartwatches , que geralmente se concentram em LTE como uma forma de habilitar chamadas baseadas no pulso ou streaming de música, o Forerunner 945 LTE usará a conectividade para rastrear usuários e ajudar a mantê-los seguros.

Se eles precisarem de assistência, o dispositivo será capaz de sincronizar com o Centro Internacional de Coordenação de Resposta a Emergências (IERCC) acionado pela Garmin, fornecendo ao usuário comunicação bidirecional com o serviço de emergência.

Também ajuda o Garmin LiveTrack - o recurso que permite que você compartilhe sua localização atual durante um treino - a trabalhar sem o seu telefone também, e pode enviar uma mensagem para seus contatos de emergência se sentir que um incidente ocorreu.

Como dizemos, não parece que a Garmin tem como objetivo a comunicação diária com esta atualização LTE, uma vez que a funcionalidade de mensagens de texto, chamadas e voz não faz parte do pacote.

Naturalmente, porém, como outros relógios conectados, ele ainda exigirá uma assinatura para abrir esses recursos de segurança LTE. Os detalhes sobre o valor dessa taxa mensal são escassos no momento, mas sabemos que o próprio 945 LTE pode ser seu por $ 649 - e está disponível com uma faixa preta ou branca.

E, além da inteligência recém-descoberta do LTE, este ainda é o mesmo pacote impressionante que vimos com o modelo padrão do Forerunner 945 .

Isso significa que você obtém todos os melhores e mais recentes recursos da linha Forerunner, incluindo streaming de música offline, sugestões de exercícios diários, Garmin Coach, modos de rastreamento para praticamente todos os esportes que você pode nomear e acesso a todas as métricas e planos proprietários da Garmin em torno do treinamento, recuperação e desempenho.

No momento, o Forerunner 945 LTE parece estar disponível apenas nos EUA, mas vamos atualizar esta peça se o dispositivo receber maior disponibilidade no futuro.

Escrito por Conor Allison.