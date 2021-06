Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Garmin revelou o mais recente em sua linha de relógios de corrida GPS de nível básico, o Forerunner 55.

O novo modelo substitui o Garmin Forerunner 45 , o Forerunner 45S - lançado em 2019 - e o Forerunner 45 Plus do ano passado, trazendo melhorias para a duração da bateria e rastreamento de funcionamento, mantendo um design semelhante.

Ao contrário da geração anterior, que foi lançada em dois tamanhos, o Forerunner 55 voltará a ser de apenas um tamanho.

Ele mantém o mesmo design circular de seu antecessor, embora as partes internas tenham sido ajustadas consideravelmente - e essas mudanças são particularmente benéficas para os corredores.

Agora há uma bateria de 20 horas de duração com o uso do GPS (de 13 horas no Forerunner 45) e também pode durar o dobro do modelo anterior no modo smartwatch, com usuários garantindo cerca de duas semanas de energia.

Esse aumento é útil para todos os tipos de exercícios monitorados, mas a inclusão de algumas das métricas de corrida mais avançadas da Garmin é outro salto notável aqui.

Entre todas as métricas típicas de corrida - como tempo decorrido, queima de calorias, distância percorrida, localização e dados de frequência cardíaca - o Forerunner 55 também incluirá o Garmin PacePro, que analisa a elevação de um percurso carregado para ajudar a aconselhar o nível de esforço.

Isso ocorre em conjunto com outras métricas de corrida que geralmente são poupadas para os modelos de elite, como o estimador de tempo de chegada, alertas de cadência e perfis de atividade. Naturalmente, a eles se juntam todas as delícias do Garmin Connect, que oferece insights sobre VO2 máximo e tempos de recuperação, entre outros.

Além dessas melhorias, é praticamente o mesmo que os usuários da Garmin estão acostumados - e isso significa recursos básicos do smartwatch, como suporte de notificação e detecção de incidentes, e recursos de bem-estar, como lembretes de relaxamento e rastreamento do ciclo menstrual.

Porém, na verdade, isso não é ruim, dado que o nível de entrada da linha Forerunner é normalmente o melhor dispositivo GPS para a maioria dos praticantes de exercícios.

O Forerunner 55 está disponível agora por £ 179,99, com opção de acabamento em preto, branco ou água.

Escrito por Conor Allison.