(Pocket-lint) - A Garmin anunciou um trio de novos wearables de golfe para 2021, lançando dois relógios - o Approach S42 e o Approach S12 - e o Approach G12, um telêmetro clipado.

Como sempre, as novidades são projetadas para dar aos jogadores de golfe mais informações quando estão no campo.

Todos os três têm designs e recursos ligeiramente diferentes, embora compartilhem detalhes sobre os mesmos 42.000 campos de golfe, o recurso Green View (ajudando os jogadores a ler o green) e suporte para envio de scorecard e tabelas de classificação por meio do aplicativo Garmin Golf.

Naturalmente, os três também estão disponíveis em diferentes faixas de preço. O Approach S42 custa $ 299,99 / £ 269,99, o S12 custa $ 199,99 / £ 179,99 e o G12 custa $ 149,99 / £ 129,99. Todos estão disponíveis na Garmin agora.

Vamos mergulhar nos pontos mais delicados para ver o que separa esses novos wearables.

O Approach S42 é principalmente um relógio de golfe, em parte um smartwatch e, essencialmente, uma versão ligeiramente reequipada da típica opção de gama média da Garmin.

No entanto, existem alguns recursos do Abordagem S62 carro-chefe que passam para o novo dispositivo, incluindo Autoshot, a detecção automática de tiro e gravação da empresa.

Como dizemos, também é muito útil quando você não está no curso. Graças ao ecrã táctil a cores de 1,2 polegadas, bateria de 10 dias, monitorização da actividade e mistura de diferentes acabamentos - ouro rosa, prata e cinzento - pode facilmente passar por um smartwatch normal também.

No nível de entrada do campo de golfe da Garmin está o Approach S12, um dispositivo que retira os recursos sofisticados e os recursos do smartwatch.

Esta é a escolha ideal para golfistas iniciantes ou para aqueles que querem apenas o básico, já que é amplamente focada em fornecer distâncias para o green e os perigos circundantes. Ele ainda possui um modo de exibição de Big Numbers para realmente manter as coisas focadas.

Como este aqui possui apenas uma tela monocromática legível à luz do sol, ao contrário de modelos mais caros, a duração da bateria é capaz de durar mais que muitos concorrentes, também. Os usuários podem receber até 30 horas de energia no modo GPS, que é o dobro do S42.

Talvez o mais interessante do novo trio seja o Approach G12, que atua como um telêmetro portátil ou clipado.

Há uma tela monocromática de 1,3 polegadas, assim como o Approach S12, e também compartilha o mesmo conjunto de recursos do relógio básico.

É a alternativa ideal para quem não quer algo no pulso durante a volta, podendo prender na sua bolsa de espera ou de golfe ou sentar-se ao pescoço por meio de um cordão.

