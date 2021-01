Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Garmin parece pronta para lidar com a escassez de smartwatches femininos com o lançamento de uma linha focada, a Lily.

O conjunto de smartwatches Lily se inspira em outros dispositivos Garmin , naturalmente, mas reduza os tamanhos das braceletes e o design geral para atingir as mulheres e aquelas que preferem vestíveis mais sutis.

O Garmin Lily tem um tamanho de caixa de alumínio ou aço inoxidável de 34 mm, com uma pulseira de silicone ou couro medindo apenas 14 mm de largura. Isso os torna um dos menores smartwatches do mercado - e uma boa alternativa de moldura redonda ao Apple Watch de 40 mm .

Ele tem uma lente padronizada com uma tela sensível ao toque em tons de cinza que aparece quando você move o pulso e desaparece quando você termina. Existem dois modelos para escolher - o Sport, uma experiência mais focada na atividade com corpo de alumínio e pulseira de silicone, e o modelo mais cotidiano Classic com corpo de aço inoxidável e pulseira de couro.

Nem o Sport nem o Classic incluem todos os recursos de exercícios pesados de um Forerunner ou Fenix , mas eles têm sensores para frequência cardíaca e saturação de oxigênio no sangue, bem como monitoramento de energia da bateria corporal da Garmin, rastreamento de estresse, monitoramento de sono e smartphone notificações. Infelizmente, nenhum deles possui GPS integrado ou Garmin Pay .

O que quer que os usuários desejem, a vida útil da bateria é estimada em cinco dias saudáveis, embora, é claro, isso dependerá de como sua configuração e uso são.

Existem três modelos à escolha na gama Classic do Garmin Lily e três modelos na gama Sport, e ambas as gamas estão agora disponíveis no site da Garmin.

O Garmin Lily Classic custa $ 249,99 nos Estados Unidos e £ 229,99 no Reino Unido. O Garmin Lily Sport custa $ 199,99 nos Estados Unidos e £ 179,99 no Reino Unido .

Escrito por Britta O'Boyle.