(Pocket-lint) - Você gosta de correr relógios, você gosta de negócios - deixe-nos apresentar o Garmin Vivoactive 4, disponível com um desconto tentador como parte do Amazon Prime Day.

Como um dos relógios mais populares na linha da Garmin, o Vivoactive 4 normalmente é vendido por US $ 349,99 relativamente elevados, embora os membros Prime possam comprar por apenas US $ 199,99 durante o evento de economia da Amazon. É uma economia gigantesca que traz o relógio GPS - que só foi lançado no ano passado - ao preço mais baixo de todos os tempos, e talvez nem o vejamos voltar para a Black Friday.

• Veja a oferta Garmin Vivoactive 4 ($ 199,99) na Amazon

Embora os wearables da Garmin tradicionalmente se concentrem em fornecer aos corredores e ciclistas companheiros de rastreamento robustos, a linha Vivoactive consegue dobrar e atender àqueles que também desejam potências de smartwatch. Portanto, você não apenas obtém recursos como GPS e monitoramento de frequência cardíaca, mas também recursos como a inestimável reprodução offline do Spotify.

Considerando que a vida da bateria também pode durar cerca de uma semana, 4-7 dias (dependendo do seu uso), isso derruba a concorrência - e, notavelmente, o novo Apple Watch Series 6 - fora da água.

• Leia a nossa análise do Garmin Vivoactive 4

Seu único problema potencial aqui é a quantidade de estoque e, uma vez que não esperamos que este dure muito tempo, você terá que capitalizar mais cedo ou mais tarde para adquirir um dos relógios mais versáteis do mercado.

Escrito por Conor Allison.