Garmin atualiza Fenix 6, Instinct e Tactix Delta com carregamento solar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Garmin anunciou hoje que está trazendo recursos de carregamento solar para mais relógios. Especificamente, as linhas Instinct, Fenix 6 e Tactix Delta são atualizadas com novos modelos solares.

O objetivo, é claro, é permitir maior duração da bateria para todos os modelos, garantindo que aqueles que passam muito tempo ao ar livre sob a luz solar aproveitem melhor seus relógios.

Para a linha Fenix, isso significa que agora existe um Fenix 6S Pro Solar e um Fenix 6 Pro Solar, ambos equipados com a lente de carregamento solar Garmin Power Glass, na parte frontal.

Ambos os relógios já possuem uma vida útil decente da bateria antes de adicionar o carregamento solar, oferecendo 9 e 14 dias respectivamente, no modo smartwatch. Com o novo carregamento solar, isso aumenta para 10,5 e 16 dias, com exposição suficiente ao sol.

As novas edições solares do Fenix 6 e 6S também vêm com os novos modos Surf, mountain bike e escalada indoor, fornecendo métricas e medidas mais específicas para essas atividades.

Como seria de esperar, eles também incluem todas as fetiches que tornam a série Fenix 6 tão boa, incluindo rastreamento detalhado do sono, medições do Ox Oxímetro de pulso e mapas TopoActive para navegação externa. Isso sem mencionar o recurso Garmin Pay incluído e o armazenamento interno de música.

A gama Instinct é um pouco mais básica em sua funcionalidade, mas isso significa que você obtém muito mais vida útil da bateria. A gama mais recente inclui as edições Surf e Tactical, que podem durar até 50 dias com uma bateria cheia com exposição suficiente ao sol, graças ao novo carregamento solar.

A edição Surf oferece aos usuários recursos dedicados de surf, como dados de marés, modos de atividade de rastreamento de surf e classificação à prova dágua de 100 metros. O tático inclui compatibilidade com óculos de visão noturna e modo "Stealth", que desativa os recursos de rastreamento.

Então, é claro, há o Tactix Delta Solar Edition, que leva o relógio tático ao ar livre até 24 dias de uso com exposição ao ar suficiente para o sol.

Em ordem crescente, os preços das edições solares desses relógios começam em £ 349 para o Instinct Solar, £ 649 para as edições solares Fenix 6 e £ 999 para o Tactix Delta - Solar Edition.